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Canal transborda e alaga vias durante chuva em Crato

Limpeza de áreas afetadas por água e lama foi iniciada nesta segunda-feira (11).

Escrito por
João Lima Neto joao.lima@svm.com.br
Ceará
No Crato, a Rua Tristão Gonçalves foi uma das atingidas pelas fortes chuvas.
Legenda: No Crato, a Rua Tristão Gonçalves foi uma das atingidas pelas fortes chuvas.
Foto: Reprodução/Redes Sociais.

As fortes chuvas registradas no Cariri nesse domingo (10) provocaram o transbordamento do canal do Rio Granjeiro, em Crato, causando alagamentos em diferentes pontos da cidade. Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), somente no posto Lameiro foram contabilizados 105 milímetros de chuva.

A Avenida José Alves de Figueiredo, uma das principais vias do município, ficou alagada, assim como ruas adjacentes. 

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Em vídeo publicado no Instagram na noite de domingo, o prefeito André Barreto afirmou que percorreu áreas atingidas para acompanhar a situação de perto. Conforme o gestor, apesar do elevado volume de água no canal do Rio Granjeiro, não havia risco de um novo transbordamento naquele momento.

O gestor também destacou que na Rua da Vala a situação estava controlada, enquanto na Rua José Tavares Bezerra, no bairro Santa Luzia, ainda havia acúmulo de lama. A limpeza da área, segundo ele, seria iniciada nesta segunda-feira (11). André Barreto orientou ainda que moradores que precisem se deslocar entre os bairros São Miguel, Santa Luzia e Mirandão utilizem a Avenida Chagas Bezerra como rota alternativa.

Avenida José Alves de Figueiredo interditada

A Prefeitura do Crato informou, por meio de comunicado, que apesar da intensidade da chuva em um curto período, a situação na Avenida José Alves de Figueiredo permaneceu “sob controle, sem grandes transtornos”. O município afirmou que equipes da Defesa Civil, Demutran, Consórcio Granjeiro e Superintendência de Obras Públicas (SOP) atuaram rapidamente após a elevação do nível da água.

Como medida preventiva, a avenida foi interditada para garantir a segurança de motoristas e pedestres. A prefeitura informou ainda que os serviços de limpeza seriam realizados na manhã desta segunda-feira.

O município reforçou também o alerta para que a população evite trafegar pela Avenida José Alves de Figueiredo durante períodos de chuva, principalmente por conta das obras em andamento no Canal do Rio Granjeiro.

Em abril deste ano, a prefeitura havia informado que a obra de requalificação do canal atingia 45% de execução. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos até o fim de 2026. O projeto prevê a construção de um novo formato para o canal, com estrutura retangular e verticalizada, além da urbanização da Avenida José Alves de Figueiredo ao longo de 2,6 quilômetros, no trecho entre o Mercado Walter Peixoto e a Ponte de Bia.

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