Vítimas da pandemia de Covid-19 e profissionais da saúde são homenageados em Fortaleza

As mais de 700 mil vítimas da pandemia foram homenageadas, na noite desta segunda-feira (11), no Complexo Cultural Estação das Artes, em Fortaleza. Com iniciativa do Ministério da Saúde, a fachada do espaço cultural contou com projeções para marcar a sanção da lei que criou o Dia Nacional em Memória das Vítimas da Covid-19, assim como para homenagear o SUS e os profissionais de saúde que atuaram na pandemia.

A lei institui a data de 12 de março como o Dia Nacional em Memória das Vítimas da Covid-19 e foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta segunda (11).

As projeções realizadas nesta noite buscam reforçar a importância da memória coletiva diante dos impactos da pandemia no Brasil.

Legenda: A homenagem ainda destaca o papel do Sistema Único de Saúde (SUS) durante a pandemia. Foto: Divulgação/Ministério da Saúde.

Seis capitais recebem projeções

A ação integra um total de seis projeções simultâneas em capitais brasileiras. Além de Fortaleza, a homenagem é realizada nas seguintes cidades:

Rio de Janeiro (RJ): no Cristo Redentor e no Centro Cultural do Ministério da Saúde (CCMS);

no Cristo Redentor e no Centro Cultural do Ministério da Saúde (CCMS); Brasília (DF): no Congresso Nacional;

no Congresso Nacional; São Paulo (SP): na esquina da Avenida Paulista com a Rua da Consolação;

na esquina da Avenida Paulista com a Rua da Consolação; Porto Alegre (RS): no Centro de Oncologia do Hospital Conceição (GHC);

no Centro de Oncologia do Hospital Conceição (GHC); Manaus (AM): no Centro Cultural Casarão de Ideia.

Conforme o Ministério da Saúde, essa é uma maneira de relembrar o papel imensurável do SUS e de seus profissionais da linha de frente. Em meio ao combate à Covid, foram necessários diversos especialistas defendendo a necessidade da vacinação e das políticas públicas para salvar vidas.

A iniciativa ocorre pouco mais de um mês após o Ministério da Saúde inaugurar o Memorial da Pandemia, no Centro Cultural do Ministério da Saúde (CCMS), no dia 7 de abril.

Legenda: Os nomes das vítimas foram projetados na fachada da Estação das Artes, em Fortaleza. Foto: Divulgação/Ministério da Saúde.

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Projeto 'Cada Nome, Uma Vida'

Nesta segunda, o Palácio do Planalto recebeu o projeto “Cada Nome, Uma Vida”, obra dedicada à memória das vítimas da pandemia.

A instalação pública foi inicialmente pensada para o CCMS, no Rio de Janeiro como uma forma de não permitir o apagamento dos nomes daqueles que morreram durante o combate à Covid-19. Uma réplica do projeto é o que está circulando pelo Brasil e busca ampliar o acesso à memória coletiva, convidando o público a refletir sobre os impactos da pandemia.