Unifor abre inscrições para a Feira de Profissões 2026
Evento gratuito contará com palestras, oficinas, exposições e visitas guiadas para aproximar estudantes do universo acadêmico e profissional.
A Universidade de Fortaleza está com inscrições abertas para a Feira de Profissões 2026, iniciativa voltada a estudantes do ensino médio das redes pública e privada, com o objetivo de aproximar os jovens do universo acadêmico e das possibilidades de carreira profissional.
O evento acontecerá na próxima quinta-feira (14) e sexta-feira (15), das 8h às 17h, no campus da instituição. Interessados podem se inscrever gratuitamente pelo site da Unifor.
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Programação
A programação contará com palestras, oficinas, workshops, visitas guiadas, exposições, simulações práticas e atividades interativas promovidas pelos cursos de graduação da Unifor.
Os participantes poderão conhecer de perto os quatro centros de ciências da Universidade: Comunicação e Gestão (CCG), Ciências Jurídicas (CCJ), Ciências da Saúde (CCS) e Ciências Tecnológicas (CCT).
Entre os destaques da programação estão bate-papos com egressos, júri simulado do curso de Direito, visitas técnicas a laboratórios e clínicas-escola, experiências imersivas em realidade virtual, atividades com inteligência artificial, oficinas de marketing e design, além de demonstrações práticas nas áreas da saúde, engenharia e tecnologia.
A Feira também contará com apresentações culturais, atendimento da Central de Carreiras, espaço de Relações Internacionais e atividades ligadas à pós-graduação, oferecendo aos visitantes uma visão ampla da experiência universitária.