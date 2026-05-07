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Jovem atacada com foice em Quixeramobim se fingiu de morta para escapar de ex

Ana Clara de Oliveira deve sair de UTI nesta sexta (8), segundo padrasto.

Escrito por
João Lima Neto joao.lima@svm.com.br
Ceará
O relato de Ana Clara coincide com o depoimento prestado pelo próprio suspeito no termo de interrogatório do auto de prisão.
Legenda: O relato de Ana Clara coincide com o depoimento prestado pelo próprio suspeito no termo de interrogatório do auto de prisão.
Foto: Reprodução/Redes Sociais.

A jovem Ana Clara de Oliveira, 21, se fingiu de morta para conseguir sobreviver ao ataque brutal sofrido pelo ex-namorado, Evangelista Rocha dos Santos. A informação foi revelada pelo padrasto da vítima, o agricultor José Airton Firmino da Silva, que acompanha a recuperação dela em Fortaleza. 

Ana Clara teve as duas mãos atingidas por golpes de foice durante o crime. Uma das mãos foi totalmente amputada, enquanto a outra permaneceu ligada ao corpo apenas por tecidos. A jovem passou por uma cirurgia de aproximadamente 12 horas no Instituto Doutor José Frota (IJF), procedimento que mobilizou 15 profissionais de saúde.

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Segundo José Airton, Ana Clara está lúcida e relembrou detalhes do momento em que foi atacada. Conforme o relato em visita nesta quarta-feira (6), ela contou que percebeu que poderia morrer e decidiu fingir que estava desacordada para que o agressor interrompesse os golpes.

Após a fuga do agressor, a jovem conseguiu pedir ajuda a um médico que mora próximo ao local do crime.

“Aí ela disse que quando ele saiu ela foi e gritou pediu para um doutor que mora perto dela, um médico. Aí pediu para ele chamar uma ambulância para ela”, afirmou o padrasto. 

Agressor deu mesma informação em depoimento

O relato de Ana Clara coincide com o depoimento prestado pelo próprio suspeito. Em documento acessado pelo Diário do Nordeste, Evangelista Rocha dos Santos declarou à polícia que interrompeu as agressões ao acreditar que a vítima estava morta.

“Que declarou que, após desferir os golpes e perceber que a vítima havia cessado os movimentos, acreditando que ela estivesse morta, cessou a agressão e evadiu-se do local”, diz trecho do depoimento do suspeito.

Ana Clara segue internada em Fortaleza e apresenta evolução no quadro de saúde. Segundo José Airton, a jovem já consegue movimentar os dedos das duas mãos e deve deixar a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para a enfermaria nos próximos dias.

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