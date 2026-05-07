Jovem atacada com foice em Quixeramobim deve sair de UTI nesta sexta (8), diz padrasto

A jovem Ana Clara de Oliveira, de 21 anos, deve deixar a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e ser transferida para a enfermaria nesta sexta-feira (8), segundo informou o padrasto dela — o agricultor José Airton Firmino da Silva. A jovem está internada no Instituto Doutor José Frota (IJF) após sofrer um ataque de foice cometido pelo ex-namorado.

De acordo com José Airton, Ana Clara apresenta evolução significativa no quadro de saúde e já consegue conversar normalmente. Segundo ele, os médicos avaliam positivamente a recuperação da jovem.

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Apesar dos graves ferimentos, Ana Clara já consegue movimentar os dedos das duas mãos.

Nesta quinta, José Airton contou ainda que a jovem permanece na UTI sob observação médica e continua utilizando uma sonda para alimentação "porque ela perdeu muito sangue. Mas ela tá comendo já as comidas”, disse.

O padrasto também revelou que Ana Clara segue lúcida e se lembra de todos os detalhes do crime. Segundo ele, a jovem relatou que fingiu estar morta para sobreviver.

Ronivaldo Rocha dos Santos, de 40 anos, ex-namorado da vítima, e o irmão dele, Evangelista Rocha dos Santos, de 34 anos, foram presos horas após o crime. A ocorrência é tratada como tentativa de feminicídio, conforme a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS-CE).

Mãe chorou ao reencontrar filha

José Airton descreveu ainda o reencontro entre Ana Clara e a mãe dela, que é surda. Segundo ele, a visita foi marcada por forte emoção.

“Quando a mãe dela viu a Clara, começou a chorar muito. Eu pedi a ela que ela se controlasse quando ela visse a Clara, mas aí ela perdeu o controle também”, relatou o padastro.

Ele explicou que mãe e filha tiveram dificuldade de se comunicar pelo processo de recuperação das mãos da jovem. “A Ana Clara se comunicava com ela sim também, com sinais”, contou.

Ainda segundo o padrasto, a mãe da jovem decidiu retornar para casa, em Quixeramobim, após a visita porque não conseguiu suportar ver a filha no estado em que está.

Jovem sofria agressões há mais de um ano

José Airton afirmou que Ana Clara sofria agressões durante o relacionamento com Ronivaldo Rocha dos Santos. Segundo ele, a jovem relatava episódios frequentes de violência, ameaças e intimidações.

“Ela sempre me falava as coisas. Teve outra vez que ele chutou o celular dela e quebrou quando ele tava bêbado”, afirmou.

O padrasto contou ainda que uma das primeiras agressões aconteceu no início de 2025, quando Ana Clara apareceu chorando na casa dele após ter sido agredida.

“Ela chegou batendo lá às 5 horas da manhã, chorando [dizendo] que ele tinha batido nela”, relatou o padrasto.

Segundo José Airton, em outro episódio, o suspeito teria ameaçado Ana Clara com facas e a obrigado a entrar em um carro à força. “Ela disse que ele encostou a faca, duas facas nela e fez ela entrar no carro à força”, disse.