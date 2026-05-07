Jovem atacada com foice em Quixeramobim deve sair de UTI nesta sexta (8), diz padrasto
Ana Clara de Oliveira deve seguir em acompanhamento na enfermaria. Padrasto diz que, há mais de um ano, ela sofria agressões do ex-namorado.
A jovem Ana Clara de Oliveira, de 21 anos, deve deixar a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e ser transferida para a enfermaria nesta sexta-feira (8), segundo informou o padrasto dela — o agricultor José Airton Firmino da Silva. A jovem está internada no Instituto Doutor José Frota (IJF) após sofrer um ataque de foice cometido pelo ex-namorado.
De acordo com José Airton, Ana Clara apresenta evolução significativa no quadro de saúde e já consegue conversar normalmente. Segundo ele, os médicos avaliam positivamente a recuperação da jovem.
Veja também
Apesar dos graves ferimentos, Ana Clara já consegue movimentar os dedos das duas mãos.
Nesta quinta, José Airton contou ainda que a jovem permanece na UTI sob observação médica e continua utilizando uma sonda para alimentação "porque ela perdeu muito sangue. Mas ela tá comendo já as comidas”, disse.
O padrasto também revelou que Ana Clara segue lúcida e se lembra de todos os detalhes do crime. Segundo ele, a jovem relatou que fingiu estar morta para sobreviver.
Ronivaldo Rocha dos Santos, de 40 anos, ex-namorado da vítima, e o irmão dele, Evangelista Rocha dos Santos, de 34 anos, foram presos horas após o crime. A ocorrência é tratada como tentativa de feminicídio, conforme a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS-CE).
Mãe chorou ao reencontrar filha
José Airton descreveu ainda o reencontro entre Ana Clara e a mãe dela, que é surda. Segundo ele, a visita foi marcada por forte emoção.
“Quando a mãe dela viu a Clara, começou a chorar muito. Eu pedi a ela que ela se controlasse quando ela visse a Clara, mas aí ela perdeu o controle também”, relatou o padastro.
Ele explicou que mãe e filha tiveram dificuldade de se comunicar pelo processo de recuperação das mãos da jovem. “A Ana Clara se comunicava com ela sim também, com sinais”, contou.
Ainda segundo o padrasto, a mãe da jovem decidiu retornar para casa, em Quixeramobim, após a visita porque não conseguiu suportar ver a filha no estado em que está.
Jovem sofria agressões há mais de um ano
José Airton afirmou que Ana Clara sofria agressões durante o relacionamento com Ronivaldo Rocha dos Santos. Segundo ele, a jovem relatava episódios frequentes de violência, ameaças e intimidações.
“Ela sempre me falava as coisas. Teve outra vez que ele chutou o celular dela e quebrou quando ele tava bêbado”, afirmou.
O padrasto contou ainda que uma das primeiras agressões aconteceu no início de 2025, quando Ana Clara apareceu chorando na casa dele após ter sido agredida.
“Ela chegou batendo lá às 5 horas da manhã, chorando [dizendo] que ele tinha batido nela”, relatou o padrasto.
Segundo José Airton, em outro episódio, o suspeito teria ameaçado Ana Clara com facas e a obrigado a entrar em um carro à força. “Ela disse que ele encostou a faca, duas facas nela e fez ela entrar no carro à força”, disse.