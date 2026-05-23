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Trecho da CE-025 onde motociclista morreu após cair em cratera é liberado em Aquiraz

Local permanecerá com cones até a conclusão dos trabalhos no meio-fio.

Escrito por
Alexia Vieira alexia.vieira@svm.com.br
Ceará
foto de carros voltando a trafegar na ce-025, em aquiraz, onde uma cratera se abriu e um motociclista morreu.
Legenda: O local permanecerá sinalizado com cones até a conclusão dos serviços de meio-fio e limpeza final da via.
Foto: Ascom/SOP.

Após 25 dias da abertura de uma cratera na CE-025, em Aquiraz, a recuperação asfáltica da rodovia foi concluída. O trecho, que estava interditado desde o dia 27 de abril, foi liberado para tráfego nessa sexta-feira (22).

De acordo com a Superintendência de Obras Públicas (SOP), responsável pelas intervenções na via, foram realizadas etapas de recomposição do aterro, estabilização da encosta, recuperação integral do sistema de drenagem e aplicação de nova malha asfáltica.

O local permanecerá sinalizado com cones até a conclusão dos serviços de meio-fio e limpeza final da via. 

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A cratera aberta na CE-025 após fortes chuvas resultou na morte de um motociclista de 40 anos. O homem trafegava na via na madrugada do dia 27 de abril, quando ainda estava escuro, e não viu o buraco. 

Além da moto da vítima, um carro e outra motocicleta caíram na cratera. Os ocupantes dos outros veículos envolvidos no sinistro tiveram ferimentos leves.

Intervenções para recuperação da via começaram no mesmo dia, sendo interrompidas em dias de chuva. 

Até esta sexta-feira, o tráfego estava sendo realizado apenas em metade da pista. Agora, motoristas podem voltar a utilizar as duas faixas.

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