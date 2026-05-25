Plano de Saúde Best Senior oferta desconto de 40% para público 44+ no Ceará

O Plano de Saúde Best Senior lança uma campanha promocional voltada ao público acima dos 44 anos, com desconto de 40% nos quatro primeiros meses de contrato, distribuído em abatimentos mensais de 10%. A iniciativa busca ampliar o acesso a um modelo de atendimento personalizado, sem coparticipação, condições como carência zero para consultas e exames e estudos que podem assegurar a isenção de até 100% das carências para quem já possui outro plano.

Atendimento humanizado e multidisciplinar

Atender o público sênior exige uma abordagem atenta e contínua. Nesse sentido, a Best Senior investe em acompanhamento multidisciplinar, integrando profissionais como médicos, nutricionistas, fisioterapeutas e outros especialistas. “A proposta é oferecer um cuidado contínuo e preventivo, focado não apenas no tratamento, mas também na promoção da saúde e bem-estar”, destaca Carlos Eduardo, coordenador comercial.

Experiência do usuário

Usuária do plano, a empreendedora Teofita Kilsa Carneiro Batista, de 74 anos, destaca a praticidade no uso dos serviços. “Já utilizei o plano com exames. Maravilhoso, muito bom, lá na OTO da Antônio Sales. O processo é rápido e você agenda”. Ela também avalia positivamente a estrutura oferecida. “Muito bacana os hospitais. Já fui lá na OTO Sul também. As clínicas de exame, de fisioterapia. Tudo maravilhoso!”, relata.

Legenda: Teofita Kilsa Carneiro Batista destaca a praticidade no uso dos serviços da Best Senior. Foto: divulgação

A vivência relatada por Teofita reforça a proposta da operadora de aliar estrutura, agilidade e atendimento humanizado em um único serviço, voltado às demandas específicas de um público mais maduro.

Rede credenciada

No Ceará, a rede inclui hospitais da Rede OTO: OTO Aldeota, OTO Meireles, OTO Santos Dumont, OTO Sul e OTO Caucaia, além de laboratórios parceiros como Argos Patologia, Clementino Fraga e OtoLab, que oferecem tecnologia atualizada e precisão diagnóstica. A operadora também conta com clínica própria na Avenida Desembargador Moreira, nº 1940, no bairro Aldeota, em Fortaleza, reforçando o atendimento presencial e a proximidade com os beneficiários.

Serviço

Plano de Saúde Best Senior | Ceará

Endereço: Av. Desembargador Moreira, nº 1940, Aldeota, Fortaleza/CE

Telefone: (85) 4042-3324

Cotação: https://bestsenior.com.br/cotacao-ceara

Instagram: @bestseniorfortaleza

ANS 42176-6

Site: https://bestsenior.com.br/ceara