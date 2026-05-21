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Associação que luta pela proteção do Maciço de Baturité completa um ano

"S.O.S Guaramiranga" realiza ações focadas na preservação e no desenvolvimento sustentável da região.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:43)
Ceará
Montanhas cobertas de vegetação verde e densa névoa ao fundo, com uma placa amarela de estrada em primeiro plano, vista da lateral da via em região montanhosa.
Legenda: Região é composta pelos municípios de Aratuba, Baturité, Capistrano, Guaramiranga, Mulungu, Pacoti, Caridade e Redenção.
Foto: Divulgação.

O Maciço de Baturité é uma das grandes formações geográficas encontradas no Ceará, que se destaca pelas enormes serras, com rica biodiversidade, e por ser uma importante área de relevância histórica, cultural e turística.

Porém, nos últimos 18 anos, a região tem enfrentado uma perda de 42% da sua Mata Atlântica, um dos biomas mais ameaçados no Brasil, conforme observado em mais de 100 autuações de órgãos como Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Diante desse cenário, surgiu, em abril do ano passado, o movimento "S.O.S Guaramiranga", fundado por nomes do empresariado e da engenharia cearense e chefiado por autoridades especializadas na educação ambiental e no reflorestamento de áreas ambientais afetadas.

Em 2026, a associação completa um ano e compartilha as novidades do que foi conquistado e quais são as intenções para os próximos anos.

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O que já foi alcançado

Em entrevista à Verdinha FM 92.5, nesta quinta-feira (21), Pio Rordrigues, empresário e co-fundador do "SOS Guaramiranga", destacou as principais conquistas e planos traçados no primeiro ano de atuação do grupo.

Segundo ele, até o momento, foram plantadas cerca de 10 mil árvores de 25 espécies nativas, no município de Aratuba, em terras da tribo nativa de povos indígenas Karão Jaguaribaras. Essa ação faz parte de um planejamento ainda maior, cujo objetivo é plantar 100 mil árvores em 10 anos.

"E nós não estamos levando só as árvores para a mata. Nós estamos levando o tratamento das nascentes d'água e também disseminando o cultivo de abelhas sem ferrão para a produção de mel. [...] Tudo isso feito em conjunto com pequenos agricultores, gerando renda e conscientização para eles", informou Rodrigues.

O plantio das mudas foi realizado sem agrotóxicos e com a adubação "100% orgânica". Todo o processo foi supervisionado por moradores e mateiros experientes que também integram a associação.

"Nós temos absoluta consciência de que temos que levar o reflorestamento, mas nós temos que dar uma condição de renda pra população. Esse plantio é uma coisa muito importante e a nossa maior conquista", destacou.

Combate à especulação imobiliária também é prioridade

Na entrevista para a Verdinha FM 92.5, Pio Rodrigues também reforçou o compromisso do "S.O.S Guaramiranga" contra a especulação imobiliária na região Maciço através de frentes legislativas, de conscientização e de fiscalização.

"Conseguimos impedir a criação de uma autarquia do meio ambiente em Guaramiranga que facilitaria a liberação de construções irregulares nas serras. Para a gente, isso é muito importante porque temos consciência de que a gente mudou a forma de pensar e de perceber de toda a comunidade, principalmente dos construtores", disse.

Um dessas mudanças foi a transformação da cadeia pública de Pacoti em um ecomuseu, inaugurado em outubro do ano passado. "A rua que passa na frente era a rua da cadeia, hoje é a rua do museu. São ações assim que ajudam na conscientização das pessoas e no turismo", frisou.

Para os próximos anos, além da continuidade do plantio de árvores, o movimento planeja a criação da primeira Casa do Mel do Ceará, que vai beneficiar o comércio e fortalecer a economia sustentável da região.

"O Maciço é um patrimônio, um pedacinho do céu, e tem que ser preservado por meio da educação ambiental e da cooperação da comunidade, dos empresários e das leis", defendeu Rodrigues.

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