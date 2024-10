Entenda o que é reflorestamento, como é feito, qual a importância e os objetivos

As ondas de calor são um fenômeno em ascensão não apenas no Brasil, mas em outras regiões do mundo. Esse aumento da temperatura da Terra integra uma série de mudanças climáticas que vêm se intensificando nos últimos anos. Nesse cenário, o reflorestamento é uma prática que os especialistas apontam como essencial para atenuar os impactos negativos do aquecimento global no Planeta.

O professor de silvicultura Lamartine Soares Cardoso de Oliveira, docente da Universidade Federal do Ceará (UFC), destaca que o plantio de mudas de árvores é a principal técnica utilizada para isso.

Além disso, com o aumento das árvores, é possível melhorar a qualidade do solo e do ar, assim como recuperar uma área desmatada.

O que é reflorestamento?

O reflorestamento é uma prática que busca recuperar áreas que perderam sua cobertura vegetal de forma parcial ou total. Esse esgotamento pode estar relacionado com desmatamento, com queimadas ou com o uso incorreto do solo.

O processo pode ser uma regeneração natural ou intencional. Nesse segundo caso, a principal técnica usada é do plantio de mudas de árvores, com o crescimento de novas espécies vegetais.

Legenda: O reflorestamento ajuda no combate às mudanças climáticas Foto: Shutterstock

Qual a importância de reflorestar?

De extrema importância no combate às mudanças climáticas, o reflorestamento ajuda a preservar a biodiversidade de uma área e atenuar as transformações no clima, como as ondas de calor e as secas mais intensas.

Lamartine ainda destaca que essa prática contribui para:

Proteção dos recursos hídricos;

Melhoria da qualidade do ar.

"Tudo isso garantindo a sobrevivência da vida humana, pois somado a importância ecologia, temos a social e econômica", acrescenta.

Objetivos e benefícios do reflorestamento

No cenário de crise climática mundial, o especialista cita que o objetivo principal do reflorestamento é "salvar nosso planeta, já que não existe Planeta B". Para Lamartine, é urgente adotar ações para sair dessa crise, como com a prática do reflorestamento.

Como objetivos secundários, ele pontua que a ação ajuda a restaurar ecossistemas degradados, proteger recursos hídricos, promover a sustentabilidade e melhorar a qualidade do solo.

Legenda: Principal técnica do reflorestamento é o plantio de mudas de árvores Foto: Shutterstock

Como a prática ajuda no combate ao aquecimento global?

O aquecimento global é o fenômeno atípico do aumento da temperatura da Terra, causado pela emissão de gases do efeito estufa, como o dióxido de carbono. Lamartine afirma que o dióxido de carbono é o principal responsável por esse aquecimento, e que as árvores são responsáveis por capturar e armazenar o carbono da atmosfera.

Assim, quando há uma redução da quantidade de árvores e a perda de biodiversidade — devido ao desmatamento ou às queimadas — ocorre um aumento da quantidade de gases do efeito estufa na atmosfera. Porém, a ação de reflorestamento ajuda na capacidade de armazenar carbono e atenuar esse aquecimento dos oceanos e do ar.

Diferença entre desmatamento e reflorestamento ambiental

Desmatamento e reflorestamento ambiental são conceitos completamente opostos. Isso porque, enquanto o desmatamento tem um impacto negativo, devido à remoção da vegetação nativa — principalmente das árvores — o reflorestamento tem um impacto positivo. "Que é corrigir um erro, e compreende principalmente o plantio de árvores", detalha o especialista.

Legenda: A prática do plantio de mudas ajuda a melhorar a qualidade do solo Foto: Shutterstock

Quais os principais tipos de reflorestamento?

Dentre os principais tipos de reflorestamento, o professor Lamartine Oliveira cita quatro:

Ecológico: responsável por restaurar a biodiversidade local;

responsável por restaurar a biodiversidade local; Comercial: com a produção madeireira com o objetivo econômico (deve ser feito de maneira sustentável);

com a produção madeireira com o objetivo econômico (deve ser feito de maneira sustentável); Ecológico comercial: com o plantio de agroflorestas;

com o plantio de agroflorestas; Urbano: com a criação de micro florestas, corredores e espaços verdes, bosques e parques em áreas urbanas.

Como reflorestar terrenos?

A prática depende do nível de degradação do terreno e do objetivo final pretendido. No entanto, o planejamento deve ser realizado com apoio de um especialista, que deve:

Avaliar o terreno;

Determinar as técnicas a serem utilizadas;

Estabelecer o planejamento;

Implementar e realizar o monitoramento.

Além disso, o técnico ainda poderá sugerir possíveis intervenções no terreno ao longo do tempo, para garantir o objetivo final pretendido pelo proprietário. Dentre especialistas recomendados, estão: biólogos, engenheiros ambientais e engenheiros agrônomos.

Legenda: Reflorestamento ainda ajuda com a proteção dos recursos hídricos Foto: Shutterstock

Quais árvores recomendadas para reflorestamento rápido?

As árvores recomendadas para um rápido reflorestamento varia a depender da área, da região e do clima. Lamartine destaca ser essencial escolher espécies nativas da região, pois elas já são mais adaptadas ao clima, ao solo e às condições locais. Assim, ao plantar árvores, é necessário evitar as sementes exóticas invasoras.

"No caso de reflorestamento comercial, ecológico comercial e urbano, depois de uma boa avaliação de uma especialista, é possível utilizar espécies exóticas. Contudo, deve ser considerado inaceitável o uso de espécies exóticas invasoras", aponta.

*Lamartine Soares Cardoso de Oliveira, professor de silvicultura, assessor técnico em manejo da arborização e coordenador da Secretaria do Meio Ambiente da Universidade Federal do Ceará (UFC). Doutor em Ciências Florestais pela Universidade de Brasília.