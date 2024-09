Cidades brasileiras serão afetadas pela migração climática nos próximos anos; entenda

Dez cidades de três continentes, incluindo as brasileiras Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e Curitiba, precisarão se preparar para acolher oito milhões de migrantes climáticos nos próximos 25 anos, caso as emissões não diminuam. O alerta consta em estudo publicado nessa quarta-feira (18).

A análise, realizada pelo Grupo C40 de Grandes Cidades para a Liderança Climática e o Conselho de Imigração de Prefeitos, examina o impacto das mudanças climáticas na migração interna de Bogotá (Colômbia), Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador (Brasil), Amã (Jordânia), Karachi (Paquistão), Daca (Bangladesh), Acra (Gana) e Freetown (Serra Leoa).

O número de migrantes irá variar conforme o aumento do aquecimento global. Rio de Janeiro, Bogotá e Karachi poderiam ver "um aumento de três vezes no número de migrantes climáticos" se o mundo não cumprir com as metas do Acordo de Paris de 2015. Esse pacto foi estabelecido para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, limitando o aumento da temperatura global a menos de 2 °C em comparação com os níveis pré-industriais, ou idealmente a +1,5 °C.

Os deslocamentos ocorrerão principalmente devido à redução na produção agrícola, ao aumento do nível do mar e a eventos climáticos extremos, como enchentes e incêndios florestais, de acordo com a pesquisa.

Cerca de 800 milhões de empregos estão ameaçados em todo o mundo por conta dos impactos das mudanças climáticas e das transições ecológicas mal planejadas, afirma o estudo.

Necessidade de cooperação mundial

A copresidente do C40 e prefeita de Freetown, Yvonne Aki Sawyerr, pede mais cooperação global. "Não deveriam ser apenas as cidades do Sul Global a liderar a iniciativa: a cooperação mundial é essencial", defende ela, citada em um comunicado do Conselho de Imigração de Prefeitos.

Como exemplo, Sawyerr menciona que entre 2016 e 2021, 43 milhões de crianças foram deslocadas por fenômenos meteorológicos extremos no mundo, mas "estão disponíveis apenas 8% dos 5 trilhões de dólares necessários anualmente para a ação climática urbana".