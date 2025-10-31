Dias Melhores

Apegados à fantasia do super-herói da Marvel, João Pedro e João Lucas eternizaram momentos de brincadeira, amor e proteção à irmã
Jovem foi direto para final de disputa na primeira apresentação
Conforme o governador Camilo Santana, um posto de arrecadação foi montado nas bilheterias da Arena
Ação dará um bilhete do concurso para cada publicação do vídeo da campanha
Trabalhador distribuiu chocolates aos usuários do transporte público
Elizabete Araújo, de 8 anos, pediu ao "bom velhinho" uma boneca Barbie e ainda confidenciou na cartinha a perda da mãe
Ação segue até domingo (12), no Shopping RioMar Fortaleza
Tailane Alves da Silva contou de sua gratidão em carta enviada à campanha 'Papai Noel dos Correios'. Jovem também recebeu a visita do 'bom velhinho' nesta quarta (8)
Milhares de cartas escritas por estudantes de escolas públicas e por crianças em situação de vulnerabilidade social estão disponíveis para adoção
Há dez anos no cadastro de doadores, Geovânia Rodrigues tem medula compatível, está feliz com a oportunidade de ajudar alguém e faz o pedido: “vamos todos doar, é um gesto de amor”
Ação da PMCE ocorreu neste domingo (17) e contemplou comunidades em dois municípios cearenses
Encontro que acontecerá em novembro deve mostrar como negócios de impacto crescem no Brasil e trazem soluções para diversos problemas socioambientais
Por meio de doações, Movimento Saúde Mental destina 300 refeições por dia a comunidades periféricas
Avanço da vacinação, melhora nos indicadores da pandemia e medidas sanitárias permitem retorno gradual seguro
Compilado inspira esperança da felicidade compartilhada sem as atuais restrições necessárias devido à pandemia da Covid-19
A Secretaria da Saúde, no entanto, continuará monitorando dados da doença, em caso de aumento de infecções
O País registra 12 semanas consecutivas de redução nos óbitos causados pela doença
Devido à falta de recursos para consertar o motor da van adaptada, o Projeto Banho Digno está suspenso há cerca de oito meses
No dia em que me cadastrei para ser doadora de medula, ação tão simples quanto fundamental, outras dezenas de desconhecidos estavam lá, com o mesmo propósito.
Defensoria Pública atua quando há dificuldade para comprovar parentesco, para mediar interesses ou quando há inexistência de parentes