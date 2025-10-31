Dias Melhores

irmãos sem a fantasia no rosto beijam a cabeça da caçula
Multiverso da fofura: irmãos 'Homem-Aranha' fazem ensaio fotográfico com caçula recém-nascida

Apegados à fantasia do super-herói da Marvel, João Pedro e João Lucas eternizaram momentos de brincadeira, amor e proteção à irmã

Redação
28 de Janeiro de 2022
Bailarina brasileira com deficiência fica em 2º lugar em concurso de TV na Europa

Jovem foi direto para final de disputa na primeira apresentação

Redação
29 de Dezembro de 2021
posto de arrecadação montado nas bilheterias da Arena Castelão
Base montada na Arena Castelão arrecada doações para vítimas das enchentes na Bahia

Conforme o governador Camilo Santana, um posto de arrecadação foi montado nas bilheterias da Arena

Redação
27 de Dezembro de 2021
Campanha Mega Solidariedade incentiva doação de medula com tema da Mega da Virada

Ação dará um bilhete do concurso para cada publicação do vídeo da campanha

Redação
24 de Dezembro de 2021
Motorista presentou passageiros na ida e volta da linha
Motorista de ônibus faz confraternização de Natal com passageiros, em Caucaia

Trabalhador distribuiu chocolates aos usuários do transporte público

João Lima Neto
22 de Dezembro de 2021
Funcionários da escola reunidos no dia de entrega dos presentes
Menina perde carta para Papai Noel em ônibus escolar e motoristas se unem para dar presente; vídeo

Elizabete Araújo, de 8 anos, pediu ao "bom velhinho" uma boneca Barbie e ainda confidenciou na cartinha a perda da mãe

Lígia Costa
17 de Dezembro de 2021
Consumidoras e voluntárias observando roupas do bazar
Edisca realiza bazar solidário com itens a partir de R$ 5

Ação segue até domingo (12), no Shopping RioMar Fortaleza

Redação
08 de Dezembro de 2021
Tailane Alves da Silva sentada em um sofá ao lado do Papai Noel e de seu presente
Em carta a Papai Noel, menina agradece por transplante de fígado: 'o que puder me dar será lucro'

Tailane Alves da Silva contou de sua gratidão em carta enviada à campanha 'Papai Noel dos Correios'. Jovem também recebeu a visita do 'bom velhinho' nesta quarta (8)

Ligia Costa
08 de Dezembro de 2021
Papai Noel dos Correios
Campanha 'Papai Noel dos Correios' começa nesta quarta-feira (17) no Ceará; saiba como participar

Milhares de cartas escritas por estudantes de escolas públicas e por crianças em situação de vulnerabilidade social estão disponíveis para adoção

Redação
17 de Novembro de 2021
Geovânia Rodrigues
'É gratificante salvar uma vida': cearense vai doar medula para paciente no Rio Grande do Norte

Há dez anos no cadastro de doadores, Geovânia Rodrigues tem medula compatível, está feliz com a oportunidade de ajudar alguém e faz o pedido: “vamos todos doar, é um gesto de amor”

Melquíades Júnior
26 de Outubro de 2021
VÍDEO: Menino chora ao ganhar bicicleta de presente de policial militar em Caucaia
VÍDEO: Menino chora ao ganhar bicicleta de presente de policial militar em Caucaia

Ação da PMCE ocorreu neste domingo (17) e contemplou comunidades em dois municípios cearenses

Redação
18 de Outubro de 2021
Evento 'Conexões de Impacto' discutirá ecossistema dos negócios de impacto no Brasil

Encontro que acontecerá em novembro deve mostrar como negócios de impacto crescem no Brasil e trazem soluções para diversos problemas socioambientais

Redação
18 de Outubro de 2021
doação marmitas Fortaleza
Voluntários entregam 50 mil marmitas a famílias em situação de extrema pobreza em Fortaleza

Por meio de doações, Movimento Saúde Mental destina 300 refeições por dia a comunidades periféricas

Redação
10 de Outubro de 2021
CELC
Após um ano e meio, comunidades retomam atividades em Fortaleza; 'vamos agora resgatar os jovens'

Avanço da vacinação, melhora nos indicadores da pandemia e medidas sanitárias permitem retorno gradual seguro

Theyse Viana
06 de Outubro de 2021
Sorriso
‘O que te faz sorrir?’: fotorreportagem traz expressão da alegria cearense no Dia Mundial do Sorriso

Compilado inspira esperança da felicidade compartilhada sem as atuais restrições necessárias devido à pandemia da Covid-19

Lucas Falconery
01 de Outubro de 2021
Enfermeiras no hospital de campanha de messejana, em fortaleza
Com melhora de números da pandemia no Ceará, hospitais de campanha serão parcialmente desmontados

A Secretaria da Saúde, no entanto, continuará monitorando dados da doença, em caso de aumento de infecções

Matheus Facundo
24 de Setembro de 2021
homem recebe a vacina contra a covid-19 no centro de eventos
Número de casos e óbitos por Covid-19 tem a maior queda do ano, mostra Fiocruz

O País registra 12 semanas consecutivas de redução nos óbitos causados pela doença

Diário do Nordeste e Estadão Conteúdo
17 de Setembro de 2021
Criança tomando banho
Vaquinha arrecada dinheiro para projeto que oferece banho a pessoas em situação de rua em Fortaleza

Devido à falta de recursos para consertar o motor da van adaptada, o Projeto Banho Digno está suspenso há cerca de oito meses

Lígia Costa
16 de Setembro de 2021
doação
Cadastro para doação de medula: minha esperança é verbo

No dia em que me cadastrei para ser doadora de medula, ação tão simples quanto fundamental, outras dezenas de desconhecidos estavam lá, com o mesmo propósito.

Thatiany Nascimento
16 de Setembro de 2021
doação
Além de médicos, enfermeiros e assistentes sociais, Defensoria atua pela doação de órgãos no Ceará

Defensoria Pública atua quando há dificuldade para comprovar parentesco, para mediar interesses ou quando há inexistência de parentes

Redação
16 de Setembro de 2021