Base montada na Arena Castelão arrecada doações para vítimas das enchentes na Bahia

O Governo do Ceará, por meio da Secretaria do Esporte e Juventude (Sejuv), iniciou nesta segunda-feira (27) uma campanha para arrecadar doações para as vítimas das enchentes na Bahia.

Desde quinta-feira (23), a Bahia, sobretudo o Sul do Estado, vem sofrendo com as fortes chuvas que já provocaram a morte de, pelo menos, 18 pessoas, deixando também mais de 16 mil desabrigados.

Segundo o governador, foi montado um posto de arrecadação nas bilheterias 1 e 2 da Arena Castelão, em frente à rotatória. Lá, a população poderá fazer doações de alimentos, água, roupas, cobertores, calçados e materiais de higiene, sempre de 9h às 17h.

"Momento de solidariedade com nossos irmãos baianos", resumiu o chefe do executivo, logo no início da publicação nas redes sociais.

Além de divulgar a campanha na Arena Castelão, Camilo também ressaltou que o Governo do Estado enviou, no último sábado (25), 25 homens do Corpo de Bombeiros, 6 viaturas e uma aeronave para apoio no resgate das vítimas.