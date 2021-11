Campanha 'Papai Noel dos Correios' começa nesta quarta-feira (17) no Ceará; saiba como participar

A edição de 2021 da campanha de solidariedade "Papai Noel dos Correios" será lançada no Ceará nesta quarta-feira (17), na agência Central da estatal em Fortaleza (Rua Senador Alencar, 38 – Centro), às 10h. Neste ano, será adotado o formato híbrido, ou seja, físico e online.

O envio e a adoção das cartas podem ser realizadas pessoalmente - nas agências participantes e nas casas do Papai Noel montadas pelo Brasil -, e também no blog da campanha.

Milhares de cartas escritas por alunos matriculados em escolas públicas, até o 5º ano, e por crianças em situação de vulnerabilidade social, com até 10 anos, estão disponíveis para adoção. Os pedidos vão de brinquedos, calçados a materiais escolares.

Em todo o País, mais de 65 mil cartas já foram recebidas até o momento. Depois do trabalho de seleção, as cartas são disponibilizadas na internet e nos pontos de adoção. Assim, padrinhos e madrinhas têm muitas chances para tirar vários sonhos das crianças do papel.

Como enviar uma carta?

As cartas devem ser manuscritas e, depois, fotografadas ou digitalizadas para envio ao blog. É importante enviar uma imagem nítida para que a mensagem possa ser lida e compreendida pelo Papai Noel.

Os textos que atenderem aos critérios estabelecidos pela ação são disponibilizadas para adoção no blog da campanha. Neste ano, as crianças também podem deixar as cartas em agências dos Correios.

Como adotar?

Para adotar, é preciso acessar o blog da campanha ou se dirigir às agências Central, Aldeota, Alencarina, Barão de Studart e Iguatemi, todas em Fortaleza, além das agências Caucaia, Juazeiro do Norte, Iguatu e Sobral.

Na página, é preciso clicar em "Adoção On-line" e seguir os passos. Será necessário escolher a localidade para visualizar as cartas disponíveis em cada cidade ou município.

Entrega dos presentes

A entrega de presentes deverá ser feita presencialmente, no ponto de entrega mais próximo da localidade indicada no blog.

O atendimento presencial será realizado com atenção aos protocolos de segurança – uso de máscaras e distanciamento –, para evitar aglomerações.

As datas, locais e horários de atendimento dos pontos de adoção e de entrega dos presentes podem variar em cada estado. Todas as informações estão disponíveis no Blog Noel.

Sobre a campanha

A campanha nasceu pela iniciativa de alguns empregados da estatal que, durante a rotina de trabalho, recebiam cartas escritas por crianças destinadas ao Papai Noel, mas sem endereço. Sensibilizados, alguns deles resolveram adotar as cartas e enviar os primeiros presentes.

Com o passar do tempo, a ação foi ganhando proporção na empresa e acabou se transformando em um projeto corporativo dos Correios.

A iniciativa visa incentivar a escrita por meio das cartas – propagando, entre as crianças, valores como solidariedade e esperança-, e, sempre que possível, atender aos pedidos de presentes daquelas que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

Quero receber conteúdos exclusivos do Dias Melhores