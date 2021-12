Menina perde carta para Papai Noel em ônibus escolar e motoristas se unem para dar presente; vídeo

Uma carta perdida dentro de um ônibus escolar, endereçada ao Papai Noel, emocionou motoristas de Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

"Querido Papai Noel, meu nome é Betinha, eu tenho 8 anos, moro com a minha tia porque a minha mamãe foi pro céu. Nesse Natal eu gostaria de ganhar uma boneca Barbie, pois eu fui uma boa aluna. Um beijo no senhor e um abraço apertado. Feliz Natal", dizia a carta escrita por Elizabete Araújo do Rosário, 8.

Legenda: Embora curta, a cartinha emocionou funcionários da escola, em Aquiraz Foto: Arquivo pessoal

Betinha, como também é conhecida, é aluna da Escola Municipal de Ensino Fundamental José Almir da Silva, na comunidade de Novo Iguape, em Aquiraz. Ela perdeu a mãe quando tinha apenas seis anos.

"Quando lemos a cartinha, todo mundo começou a chorar. A gente é pai, tem filhos né? Aí eu disse: 'Ei, galera, vamos realizar o sonho dessa menina?'. A cartinha dela é bem pequena, mas tocou meu coração. Aí nos juntamos e compramos uma Barbie pra ela", detalha Renato Oliveira, um dos quatro motoristas envolvidos na iniciativa.

Junto aos colegas, foi até a escola onde a menina estuda para fazer a surpresa, na tarde da última terça-feira (14).

VEJA O MOMENTO DA ENTREGA DOS PRESENTES:

Segundo Renato, Betinha perdeu a carta quando participava de um passeio da escola, na segunda-feira (13). Na ocasião, ela e alguns colegas de sala foram ver a sede de Aquiraz iluminada para o Natal e conhecer Papai Noel.

Na manhã do dia seguinte, o motorista João Elison encontrou o papel e compartilhou com colegas de trabalho. Emocionados com o conteúdo da carta, resolveram se juntar para atender ao pedido da criança.

Além da Barbie, Betinha também ganhou mais presentes dos colaboradores da escola, como um perfume e outra boneca.

Surpresa "emocionante"

Diretora da escola, Adriana Alves diz que a entrega dos presentes à Betinha, a quem define como uma menina "meiga, doce e tímida", foi um momento "surpreendente" e "emocionante".

"Até então, a gente tinha dado a cartinha como perdida e, de repente, tomou uma dimensão. Até ela ficou assustada. Pra nós, além da surpresa, foi gratificante ver que ela pôde realizar um sonho, mesmo diante de tudo o que passou".