Bailarina brasileira com deficiência fica em 2º lugar em concurso de TV na Europa

A mineira Vitória Bueno, 17, chamou atenção na TV alemã com uma apresentação de balé. A bailarina, que nasceu sem os dois braços, não se intimidou no programa "Das Supertalent" — a versão alemã do programa "Got Talent" — e conquistou o segundo lugar na disputa.

"Que noite, que emoção! Fazer parte da grande final do show de talentos alemão 'Supertalent' foi algo indescritível!! Só de estarmos lá já foi uma grande honra, mas ficar no top três, em segundo lugar, foi uma alegria imensa!", escreveu a jovem no Instagram.

Assista:

O programa é dividido em três fases. Na primeira, os participantes precisam ser aprovados por jurados para poderem chegar às semifinais e, em seguida, às finais.



Vitória se saiu tão bem na primeira fase que foi honrada com um "Golden Buzzer" (botão dourado) e passou direto para a grande final. A última etapa reuniu dez candidatos, entre eles grupos de dança, um mágico, cantores e variados tipos de talentos competindo pelos votos do público.

Na primeira fase, a bailarina fez uma remontagem de uma coreografia antiga chamada "Deixar minha marca". Na apresentação final, que ocorreu em 14 de dezembro, a ideia foi mostrar outro estilo de dança. Ela apresentou balé clássico, mas com uma surpresa no encerramento e um toque brasileiro: ela levou o samba ao palco do programa.

Em entrevista ao portal Uol, a mineira disse que pretende concluir a primeira etapa da formação na dança, o oitavo grau da Metodologia "Royal Academy of Dance", que estuda na Academia de Dança Ândrea Falsarella.