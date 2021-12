Campanha Mega Solidariedade incentiva doação de medula com tema da Mega da Virada

Com o intuito de incentivar o bem neste fim de ano, a campanha Mega Solidariedade reuniu diversos meios de comunicação cearenses para tratar do tema da doação de medula. A repórter Marina Alves, da TV Verdes Mares, que hoje busca um doador, é uma das participantes.

Ao todo, 11 empresas cearenses participam da causa. São elas Agência Delantero, Servis Segurança, Sistema Verdes Mares, Sistema Jangadeiro, Grupo Cidade, Grupo de Comunicação O Povo, Urbmídia, Eletromídia, Jardins Open Mall, Capuchino Press e Portal IN.

A campanha consiste em algo simples, com um esquema bem fácil de participação. Cada publicação do vídeo da campanha nas redes sociais dá direito a um bilhete da Mega da Virada para quem o divulgou. O prêmio, inclusive, deve ultrapassar a casa dos 300 milhões de reais em premiação este ano. Veja o vídeo:

O cadastro de novos possíveis doadores é importante por que as chances de identificar um doador compatível para cada paciente variam de 1 para cada 100.000 pessoas. Atualmente, 5,429 milhões de doadores voluntários estão cadastrados no REDOME, mas 650 pacientes seguem em busca de tecidos compatíveis.

Para se cadastrar

O cadastro para doação de medula pode ser feito em qualquer unidade do Hemoce no Ceará. Os voluntários devem ter entre 18 e 35 anos, não ter histórico pessoal de câncer e apresentar um documento oficial com foto.

Durante o cadastro, é necessário assinar um termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE), além de preencher uma ficha com informações pessoais. Será retirada uma pequena quantidade de sangue (10ml) do candidato a doador, logo após apresentação do documento de identidade.

Em caso de compatibilidade, o voluntário é consultado para decidir quanto à doação. Após isso, serão necessários outros exames para confirmar a compatibilidade e uma avaliação clínica de saúde. Dessa forma, somente após todas estas etapas concluídas o doador poderá ser considerado apto e realizar a doação.

Serviço

Campanha Mega Solidariedade

Período: 22 a 31 de dezembro de 2021

Local para troca: Shopping Jardins Open Mall (loja Gran Cru)

Onde realizar cadastro: Sede do Hemoce (Rodolfo Teófilo) e unidades móveis (Praça das Flores, Instituto Doutor José Frota, Shopping Riomar Fortaleza)

