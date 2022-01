Multiverso da fofura: irmãos 'Homem-Aranha' fazem ensaio fotográfico com caçula recém-nascida

Como forma de registrar e celebrar a chegada da caçula, Maria Eduarda, os irmãos João Pedro, de 7 anos, e João Lucas, 6, participaram de um ensaio fotográfico fantasiados de "Homem-Aranha".

Aliando a fofura das crianças à figura do famoso super-herói da Marvel Comics, conhecido por combater o crime e proteger o mundo e, no mais recente filme, encontrando outras versões dele mesmo no "multiverso", as fotografias estão fazendo sucesso nas redes sociais.

O ensaio, segundo a fotógrafa Bea Saboia, seria realizado como de costume, com o bebê aparecendo acompanhado. Apesar de sempre buscar incorporar a personalidade de cada família às fotografias, ela foi surpreendida com um desejo das crianças.

Legenda: Irmãos reproduziram poses remetendo aos movimentos do super-herói Foto: Bea Saboia

"A mãe deles [meninos], a Bel, me disse que eles não queriam tirar a roupa de Homem-Aranha, e ela achava que, mesmo assim, ficaria legal. Eu achei o máximo. Na mesma hora me veio na cabeça a imagem do Homem-Aranha segurando a irmãzinha no colo, e já me animei para brincar com as possibilidades", rememora.

"Assim que os meninos entraram no quarto fantasiados eu sabia que as fotos tinham um potencial enorme de ficarem muito divertidas".

Legenda: Ensaio aconteceu na casa da família Foto: Bea Saboia

Tendo em vista os poucos dias de vida da bebê, o ensaio - realizado no último dia 19 - foi rápido. "As fotos com os meninos devem ter durado meia horinha, depois focamos mais na protagonista da vez por mais um tempinho, já que ela resolveu tirar uma soneca".

Para a fotógrafa, o ensaio dos irmãos super-heróis chama a atenção por vários motivos. "Primeiro, porque foge do que a gente vê todo dia; segundo, porque o Homem-Aranha é o herói em pauta; e terceiro, e mais legal, porque ficou a cara deles".

Legenda: Família se reuniu para fazer o ensaio da caçula no último dia 19 Foto: Bea Saboia