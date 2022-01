A estreia de "Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa" ganhou o coração do público, se tornando a maior estreia de filme nos cinemas brasileiros e arrecadando mais de US$ 1,6 bilhão em bilheteria ao redor do mundo. A fim de falar sobre o impacto do longa, os atores Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire, realizaram a primeira entrevista conjunta na última quarta-feira (26).

Os intérpretes do "amigo da vizinhança" também discutiram os seus motivos para embarcar no filme e compartilharam um pouco a admiração existente entre eles. Conforme o Omelete, o papo foi conduzido por um intregrante do Deadline Hollywood, um portal de mídia estadunidense, focando no terceiro filme da franquia com Tom Holland.

Tom Holland percebe o sucesso de seu terceiro filme do Homem-Aranha como um "sonho estranho" e relatou que só nas últimas semanas que conseguiu voltar para sua realidade. "Vim para casa e comecei a encarar a minha vida real novamente. Parece que, nos últimos meses, estive em um sonho muito estranho".

Tom Holland Ator "Eu sempre soube que esse filme seria amado ao redor do mundo, mas não achei que seria tão gigantesco quanto se provou ser. Uma das minhas coisas favoritas de se fazer no momento é assistir vídeo de reação de fãs à cena em que vocês dois (Maguire e Garfield) aparecem pela primeira vez".

EMBARCANDO NO PROJETO

Tobey Maguire, que atuou como Homem-Aranha pela primeira vez em 2002, explicou que entrou no projeto após ser chamado para uma reunião com os produtores Amy Pascal, da Sony, e Kevin Feige, do Marvel Studios. Porém, não tinha tido acesso a mais detalhes do projeto.

"Naquela primeira conversa, percebi que a intenção deles era amar e celebrar esses filmes, o que eles significavam. Para mim, quando artistas, ou as pessoas conduzindo um projeto, têm uma intenção genuína e autêntica de celebração e amor, eu simplesmente quero me juntar a eles", explicou.

Na entrevista, Maguire ainda acrescentou que é fã e admira muito Holland e Garfield. "Para mim, foi uma proposta intrigante desde o começo, mas confesso que por um tempo fiquei pensando: 'Mas o que exatamente vamos fazer?'. Era tudo muito misterioso". Então, durante as filmagens, o ator foi abraçado pelo sentimento de gratidão.

Tobey Maguire Ator "Foi uma experiência muito rica, porque pudemos passar por ela juntos. Eu não estou dizendo que fiquei sentado no set pensando sobre o que tudo isso significava em termos de legado e a nossa irmandade, mas tive momentos em que tudo aquilo me atingiu. No dia a dia, foi lindo desenrolar essa história e esses relacionamentos".

CONTRACENANDO COM ÍDOLO

Já Andrew Garfield, que sempre expressão sua imensa admiração por Tobey Maguire, confessou que foi o envolvimento do ator que determinou sua entrada no projeto. "Eu fiquei esperando para ver se Tobey ia fazer. Porque, se ele fosse fazer, eu não teria escolha, sabe? Seguiria Tobey até o fim do mundo".

Além disso, de modo similar a Maguire, também percebeu a "intenção pura" dos produtores. "Me pareceu uma ótima ideia, do ponto de vista criativo, do ponto de vista da história. Eles não estavam nos pedindo para chegar no filme, dizer um 'oi', e ir embora de novo. Nossa presença servia à jornada do Peter Parker de Tom", refletiu.