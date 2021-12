Com o sucesso de 'Homem-Aranha', salário de Tom Holland chega a oito dígitos; veja quanto

Com o sucesso da trilogia dos longas do Homem-Aranha, o intérprete do super-herói, Tom Holland, passou a ganhar um salário milionário.

Com apenas 25 anos, o namorado de Zendaya está recebendo cachê de oito dígitos. As informações são da Quem.

Antes, conforme a revista Variety, Tom Holland ganhava menos de US$ 1 milhão, valor equivalente a R$ 5,6 milhões no câmbio desta quinta-feira (23).

Contudo, com o sucesso dos filmes da franquia da Marvel, o britânico passou a receber de US$ 2 milhões (R$ 11,3 milhões) a US$ 5 milhões (R$ 28 milhões) em filmes independentes.

Caso se trate de um blockbuster, capaz de gerar bilheterias com arrecadação milionária, o salário do ator pode chegar à casa dos US$ 10 milhões (R$ 56 milhões).

“Nas plataformas de streaming, que têm mais dinheiro para queimar, o cachê de Holland poderia chegar a US$ 20 milhões (R$ 112 milhões) ou mais. Os executivos podem estar dispostos a cortar outras despesas para incluí-lo. Esse é um prestígio que apenas algumas estrelas têm, incluindo Robert Downey Jr. e Gal Gadot, após os sucessos Homem de Ferro e Mulher-Maravilha", detalhou a revista Variety.

A publicação justifica o sucesso de Tom ao fato de que a indústria do cinema está buscando uma nova geração de protagonistas masculinos, tais como ele e Timotheé Chalamet, também de 25 anos.

Cabe ressaltar que "Homem-Aranha: De Volta Para Casa" faturou US$ 880 milhões (R$ 4,9 bilhões) de bilheteria em todo o mundo, em 2017. E "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa" já bateu US$ 750 milhões (R$ 4,2 bilhões) em apenas cinco dias em cartaz.