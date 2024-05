Fiuk e Deolane comemoram primeira viagem juntos

Mesmo ainda não tendo confirmado se estão de fato juntos, Fiuk e Deolane Bezerra compartilharam nas redes sociais, nessa sexta-feira (3), a primeira viagem juntos dos dois.

A influenciadora postou nos stories de seu instagram uma foto com Fiuk, onde o casal se olha em um aeroporto. Na legenda, a frase: "1ª viagem juntos", acompanhada por emojis de coração.

O artista compartilhou o story com mais emojis de coração. Em seguida, ela postou mais um vídeo onde zoava o estilo de Fiuk, e as roupas escolhidas por ele para a viagem.

"Agora eu vou ter que falar, cara. Nossa primeira viagem juntos e essa po**a dessa regata branca de novo?", disse Deolane. "Mas, meu amor, coloquei só para você", respondeu ele, entrando na brincadeira. "Mas eu não queria", finalizou ela.

Mais tarde, em uma festa do influenciador Carlinhos Maia, Deolane compartilhou um vídeo onde ensina Fiuk a dançar forró. O casal foi convidado para o reality da web Rancho do Maia, promovido pelo influenciador digital de Alagoas.

A noite ainda teve show de Taty Girl, onde a forrozeira, enquanto cantava "Evidências", de Chitãozinho e Zororó, disse "De Fiuk para Deolane". Ele então pegou o microfone da cantora e improvisou o fim do hit.

Para finalizar, Deolane compartilhou ainda vídeos dos dois no quarto, com a luz apagada, filmando Fiuk, que cantarolava sem conseguir dormir. O primeiro story do dia também foi de Fiuk acordando.

O suposto relacionamento ganhou o público nas últimas semanas, quando os dois passaram a aparecer com frequência, em clima de romance e brincadeira. O casal já foi clicado em shows de Simone Mendes e Soweto.