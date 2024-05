Davi desmente própria mãe sobre ter sofrido infartos quando era mais novo

Em entrevista ao PodPah, na sexta-feira (3), o campeão do BBB 24, Davi Brito, desmentiu a história contada pela própria mãe enquanto ele estava confinado. Segundo Elisângela, o filho teria sofrido dois infartos na juventude. O baiano, no entanto, riu da situação.

“Apareceu sua mãe contando que você, quando era moleque, sofreu parada cardíaca. isso é sério? “, perguntou Igão, apresentador do podcast, sobre as histórias compartilhadas e que geraram comoção entre os torcedores do vencedor.

“Não mano, eu nunca sofri paradas cardíacas. Rapaz, falaram até isso? Eu não sabia disso não… Novo? Jovem assim?”, respondeu o baiano, surpreso e sorrindo.

Na web, internautas reagiram à verdade sobre o fato. "A vida desse um é uma mentira", opinou um. "O maior ator da história do BBB. Enganou vocês direitinho", alertou outro.

Versão da mãe

A história foi contada por Elisângela Brito, de 49 anos, mãe do ex-motorista de aplicativo, em entrevista ao Splash do Uol, enquanto ele estava confinado no reality.

De acordo com ela, os infartos teriam ocorrido na época em que Davi serviu ao Exército. Ela contou ainda que em um dos episódios, o filho teve de se rastejar pela casa até conseguir telefonar para alguém pedindo ajuda.

Raquel Brito, irmã de Davi, também falou ao portal. Ela disse que o irmão teve ainda problemas de saúde quando criança, devido à insegurança alimentar.

Curso de Medicina

Dentro do programa, Davi ganhou uma bolsa de estudos para cursar medicina na Estácio, uma faculdade privada. Nesta semana, o novo milionário deu a entender que aguardava o contato da instituição para começar as aulas.

Entretanto, em nota enviada ao Diário do Nordeste na sexta-feira (03), a Estácio informou que já explicou ao brother as condições de ingresso no ensino superior, ou seja, o ex-BBB terá de ser aprovado no vestibular ou ser classificado utilizando a nota do Enem para realizar mais este sonho.