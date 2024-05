Madonna beija bailarina, canta com filhos e homenageia Brasil ao lado de Pabllo Vittar em Copacabana

A Praia de Copacabana foi inundada pelos hits de Madonna, na noite de sábado (4). O último show da "The Celebration Tour" começou com atraso, às 22h36. Apesar disso, o público não desanimou. Com esquetes retratando os 40 anos de carreira da artista, a noite contou um beijão da americana em uma bailarina, uma homenagem ao Brasil ao lado de Pabllo Vittar e a participação dos herdeiros da rainha do pop.

No início, logo na entrada da mestre de cerimônias do show da americana, o público foi ao delírio com o bom o humor de Bob The Drag. Após rezar com a grande equipe técnica e de bailarinos no backstage, Madonna entrou no palco ao som de "Nothing Really Matters".

Legenda: Madonna deu beijo em bailarina durante show Foto: Reprodução/TV Globo

Além de cantar, ele interpretou memórias afetivas de situações que passou no mercado musical americano. Logo nas primeiras canções, ao falar diretamente com o público brasileiro, Madonna disparou: "Finalmente conseguimos chegar ao Rio". Em seguida, ela ressaltou: "Lembrem-se das suas origens. Lembrem do passado, do presente e do que ainda vai vir".

Veja participação de filhos de Madonna:

Legenda: David Banda como Prince, filho de Madonna Foto: Reprodução/TV Globo

Legenda: Mercy James, 18, adotada em 2009, toca piano de cauda enquanto a mãe canta 'Bad girl' Foto: Reprodução/TV Globo

Legenda: Estere aparece como DJ de um ball Foto: Reprodução/TV Globo

Durante a apresentação da música "Hung Up", hit do álbum "Confessions on a Dance Floor" (2005), a rainha do pop cantou cercada de bailarinas que se apresentavam fazendo topless.

Próximo do final da canção, a artista, que vestia uma lingerie vermelha de cetim e botas de cano longo preta, deu um beijão em uma das bailarinas seminuas.

Anitta foi jurada em 'Vogue'

Anitta atuou como a “jurada convidada” no encerramento da "The Celebration Tour", e deu notas para as apresentações de voguing — uma dança moderna e que se caracteriza por posições típicas de modelos - durante a execução de "Vogue".

A artista americana ainda surpreendeu o público com um body de cone nas cores da bandeira do Brasil, mesmo modelo criado pelo designer Jean Paul Gaultier.

Ao final da canção, Anitta interagiu com Madonna e posou para uma foto no palco com a cantora e Estere.

Exaltação ao Brasil ao lado de Pabllo Vittar

Um dos momentos ápices do evento foi uma homenagem ao Brasil. Vestida com a camisa da selação brasileira, Madonna recebeu Pabllo Vittar, acompanhada de jovens integrantes de diferentes escolas de samba, sob coordenação de Pretinho da Serrinha.

Legenda: Pabllo Vittar no palco com Madonna Foto: Reprodução/TV Globo

No telão, imagens de Gilberto Gil, Mano Brown, Marina Silva, Paulo Freire e Erika Hilton eram exibidas, enquanto Pabllo Vittar e Madonna dançavam com a bandeira brasileira em punho. A cantora brasileira ainda ousou e levantou Madonna nos braços.

"Nada de medo minha gente. Eu vou lutar por vocês até o dia da minha morte", ressaltou Madonna em homenagem ao público da comunidade LGBTQIAP+

Confira o Setlist do show

ATO 1

"Nothing Really Matters"

"Everybody" ("Where's the Party")

"Into the Groove" ("Hollywood")

"Burning Up" ("Open Your Heart")

"Holiday" ("I Want Your Love")



ATO 2

"Live to Tell"

"The Ritual" ("Girl Gone Wild")

"Like a Prayer" ("Birjina Gaztetto Bat Zegoen", "Unholy", "Girl Gone Wild" e "Act of Contrition")



ATO 3

“Living for Love” (trechos gravados de “Let’s Go Crazy” e “Fever”)

"Erotica" (trechos de "Justify My Love", "You Thrill Me" e "Papa Don't Preach")

"Justify My Love" ("Gangsta", “Fever” e "Erotica")

"Hung Up" (versão "Hung Up on Tokischa", com participação da rapper dominicana)

"Bad Girl" ("Le Regret, op. 332")



ATO 4

"Vogue"

"Human Nature"

"Crazy for You"



ATO 5

"Die Another Day"

"Don't Tell Me" ("The Good, the Bad & the Ugly")

"Mother and Father"

"Express Yourself"

"La Isla Bonita"

"Music"



ATO 6

"Bedtime Story"

"Ray of Light"

"Rain"



ATO 7

Interlúdio com mash-up de “Billie Jean” e “Like a Virgin”

"Bitch I'm Madonna"("Give Me All Your Luvin")

"Celebration" ("Music")