Exército resgata bebê com helicóptero pelo telhado de casa em Lajeado, no Rio Grande do Sul; vídeo

Um bebê foi resgatado de helicóptero pelo Exército Brasileiro de cima do telhado de uma casa, no município de Lajeado (RS), nessa sexta-feira (3). As imagens foram divulgadas nas redes sociais do Comando Militar do Sul.

Quatro adultos que estavam na mesma casa também foram socorridos. Para retirar a família do local, um militar precisou usar tijolos para quebrar parte da cobertura.

Assista resgate:

Em vídeo, é possível ver o momento em que o bebê foi entregue por uma mulher a um dos militares através do buraco aberto no telhado.

Em seguida, o militar entrega a criança ao colega que estava no helicóptero. As imagens foram captadas por meio da câmera corporal de um dos homens do 2º Batalhão de Aviação do Exército, responsável pelo resgate.

Mortes

As precipitações no Rio Grande do Sul já deixaram 57 mortos e 67 desaparecidos até as 12h deste sábado (4), segundo o governo estadual. Conforme a Defesa Civil, 300 municípios foram afetados pelas enchentes, deixando 9.581 desabrigados e 32.640 desalojados.

Conforme balanço do Exército, divulgado na sexta-feira (4), 1.103 militares estão empregados no auxílio as vítimas das chuvas. Também são usados 382 viaturas e outros equipamentos nos resgates, além de 17 aeronaves e 84 embarbações.