Baiano retorna ao Brasil e reencontra mãe após ser achado na Costa Rica

O baiano Marisvaldo dos Santos Silva, que estava desaparecido desde 2022 e foi encontrado na Costa Rica, reencontrou a mãe na madrugada desta segunda-feira (21), depois de retornar ao Brasil.

O desembarque aconteceu no Aeroporto Internacional de Salvador, com familiares o aguardando para recepcioná-lo. Marisvaldo foi deportado após tentar entrar no país sem documentação.

Em vídeo enviado ao portal g1, Maria dos Santos, mãe do rapaz, comemora o reencontro: "Estou tão feliz que meu filho apareceu depois de três anos desaparecido. Só Jesus mesmo", diz ela.

De acordo com a mãe de Marisvaldo, ele ficará nesse primeiro momento na casa dela, que fica no bairro de Pernambués, na capital baiana. Depois, ele deve retornar para um imóvel onde ele chegou a morar antes de desaparecer.

Desaparecido há três anos

O caso aconteceu em junho de 2022, quando Marisvaldo, que estava sem tomar os medicamentos, saiu para pedalar com o irmão e acabou indo parar a mais de 5 mil km distante da família, na Costa Rica.

Foi em 21 de fevereiro deste ano que eles tomaram conhecimento do paradeiro dele. A Polícia Federal (PF) entrou em contato com os familiares e contou que ele havia sido encontrado, após anos de buscas. Ele chegou a ser encontrado no Espírito Santo antes de sair do país.

Marisvaldo foi identificado ao tentar entrar na Costa Rica sem documentos. A partir daí, o Ministério das Relações Exteriores (MRE) começou a cuidar dos trâmites para trazer o brasileiro de volta para o país de origem.