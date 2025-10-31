Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

7 de setembro em Fortaleza

Ceará

Desfile de 7 de setembro em Fortaleza provoca mudanças no trânsito; veja detalhes da programação

Cortejo contará com mais de 5,6 mil militares da Marinha, Exército e Força Aérea, na avenida Beira-Mar

Paulo Roberto Maciel* 04 de Setembro de 2025
Imagem de grupo de militares para matéria sobre mudança de exigências para entrar no curso das Forças Armadas

País

STF muda exigências para ingresso nas Forças Armadas e invalida proibição de casados em curso

O relator do recurso afirmou que a regra viola princípios constitucionais da igualdade e proteção à família

Redação 29 de Agosto de 2025
Imagem mostra sede do IME na praia vermelha no Rio de Janeiro, ilustrando fim do prazo para se inscrever no vestibular 2026

Papo Carreira

IME: prazo para se inscrever no vestibular 2026 encerra hoje (9); veja quem pode concorrer

Vinculado ao Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército Brasileiro, instituto oferta vagas em diversos curso de engenharia

Carol Melo 09 de Julho de 2025
Foto de mulheres com uniforme e quepe da Aeronáutica em posição de respeito durante solenidade na Base Aérea de Fortaleza

Ceará

Alistamento militar feminino: veja prazo, benefícios e quem deve se inscrever

Pela primeira vez, Exército, Aeronáutica e Marinha abrem inscrições para mulheres

Redação 16 de Junho de 2025
Imagem mostra Jimin e Jung Kook, membros do grupo de k-pop do BTS, com cabeça raspada, ilustrando ao vivo da dispensa militar do Exército

Zoeira

Saiba como assistir ao vivo à dispensa militar do Exército de Jimin e Jung Kook, membros do BTS

Cantores de k-pop encerram o serviço obrigatório e se juntam aos integrantes da banda sul-coreana — Jin, J-Hope, RM e V — que concluíram o dever

Carol Melo 10 de Junho de 2025
RM e V lado a lado, batendo continência. eles foram recebidos com flores e muito carinho dos fãs ao deixarem a base militar

Zoeira

RM e V deixam serviço militar e prometem retorno do BTS: 'Voltaremos com atuações incríveis'

Três integrantes do grupo ainda estão no serviço militar obrigatório

Redação 10 de Junho de 2025
Escultura de figura humana em pedra, com atenuação visual, em frente ao edifício do Supremo Tribunal Federal, sob um céu azul claro.

País

STF vai decidir se militares com filhos ou casados podem fazer curso de formação

Regra atual impede participação de pessoas casadas ou com filhos em cursos que exigem internato

Redação 20 de Maio de 2025
Armas apreendidas em operação com apoio do Exército em Fortaleza

Segurança

Com apoio do Exército, 5 pessoas são presas e 12 armas apreendidas pela Polícia Civil, em Fortaleza

Dos cinco presos, dois eram CACs: Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador

Redação 10 de Maio de 2025
Imagem mostra cadetes do Exército Brasileiro, ilustrando abertura de concurso público para a função

Papo Carreira

Concurso do Exército está com inscrições abertas para 440 vagas de cadete; saiba quem pode concorrer

Oportunidades são voltadas para nível médio e há reserva para candidatos negros

Carol Melo 25 de Abril de 2025
Militares do Exército para ilustrar matéria sobre governo Lula que aumentou salários dos militares em 9%

PontoPoder

Governo Lula aumenta salário de militares das Forças Armadas em 9% em 2025 e 2026; veja novos valores

Os valores chegam a R$ 14,7 mil e devem começar a ser pagos a partir de abril

Agência Brasil e Redação 28 de Março de 2025
1 2 3