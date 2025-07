O prazo para se inscrever no vestibular 2026 do Instituto Militar de Engenharia (IME), sediado no Rio de Janeiro, termina nesta quarta-feira (9). Os interessados em concorrer a uma das 100 oportunidades devem se inscrever até essa data pelo site da instituição.

Ao todo, o concurso de admissão oferta 65 vagas para o curso de formação e graduação da ativa — voltado para quem deseja seguir carreira militar — e 35 oportunidades para o da reserva — destinado aos que não querem a carreira da ativa.

Para garantir uma delas, o candidato deve pagar a taxa de inscrição, no valor de R$ 140, que deve ser quitada até esta quinta-feira (10).

> Edital Ativa

> Edital Reserva

O certame permite que candidato inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), doador de medula óssea e dependente de ex-combatente falecido ou incapacitado em ação, ou em consequência de participação na Força Expedicionária Brasileira (FEB) ou em operações de guerra da Marinha Mercante realizem a seleção gratuitamente. Porém, o período para solicitar a isenção encerrara em junho.

As provas do vestibular 2026 do IME, dividas em duas fases, acontecem em setembro e outubro deste ano. (Saiba mais abaixo)

Quem pode se inscrever

Para concorrer ao vestibular 2026 do IME, o candidato deve ser brasileiro nato, ter concluído ou estar cursando a última série do ensino médio e idade compreendida entre:

Vagas da ativa: mínimo de 16 anos , completados até 31 de dezembro do ano da matrícula no CFG do IME; máximo de 22 anos , completados até 31 de dezembro do ano da matrícula no CFG do IME.

mínimo de , completados até 31 de dezembro do ano da matrícula no CFG do IME; máximo de , completados até 31 de dezembro do ano da matrícula no CFG do IME. Vagas da reserva: mínimo de 16 anos, completados no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro do ano do concurso (ano anterior ao da matrícula no CFG do IME); máximo de 21 anos, completados no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro do ano do concurso (ano anterior ao da matrícula no CFG do IME).

Cursos ofertados pelo IME

O instituto vinculado ao Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército Brasileiro oferta as seguintes graduações:

Engenharia de Fortificação e Construção (Engenharia Civil);

Engenharia Eletrônica;

Engenharia de Comunicações;

Engenharia Elétrica;

Engenharia Mecânica e de Armamento;

Engenharia Mecânica e de Automóveis;

Engenharia de Materiais;

Engenharia Química;

Engenharia Cartográfica;

Engenharia da Computação.

Os candidatos poderão escolher a especialidade de Engenharia somente no final do Ciclo Básico, conforme a classificação alcançada e os números de vagas e especialidades estipulados anualmente pelo Estado-Maior do Exército.

Provas e etapas da seleção

O vestibular 2026 do IME é divido em duas fases de provas objetivas e discursivas, sendo a primeira prevista para ser realizada em 21 de setembro, quanto a segunda entre os dias 23 e 26 de outubro.

Segundo a instituição, as avaliações serão aplicadas nas seguintes unidades federativas:

Belém - PA

Belo Horizonte - MG

Brasília - DF

Campinas - SP

Campo Grande - MS

Curitiba - PR

Fortaleza - CE

Goiânia – GO

Juiz de Fora - MG

Manaus - AM

Porto Alegre - RS

Recife - PE

Rio de Janeiro - RJ

Salvador - BA

Santa Maria - RS

São José dos Campos - SP

São Paulo - SP

Teresina - PI

Vila Velha - ES

A lista de aprovados deve ser divulgada até 23 de dezembro.