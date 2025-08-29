STF muda exigências para ingresso nas Forças Armadas e invalida proibição de casados em curso

Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal (STF) invalidou a regra que proibia pessoas casadas, em união estável e também com filhos ou dependentes, de ingressarem em cursos de formação ou graduação de oficiais e de praças que exijam regime de internato.

A regra do Estatuto dos Militares (Lei 6.880/1980) foi revisada em sessão plenária nesta quarta-feira (27). Como o tema tem repercussão geral, a decisão do STF deverá ser aplicada a todos os casos semelhantes em tramitação nos tribunais do país.

O relator do recurso, ministro Luiz Fux, no voto que conduziu o julgamento, afirmou que a regra, incluída no Estatuto dos Militares (artigo 144-A) em 2019, viola princípios constitucionais da igualdade e proteção à família.

O magistrado ressaltou ainda que o STF tem entendimento consolidado no sentido de afastar normas que estabeleçam diferenciações arbitrárias ou que criem barreiras desproporcionais ao exercício de determinada atividade profissional.

RECURSO APRESENTADO POR MILITAR CASADO

Segundo informações do próprio STF, o Recurso Extraordinário que possibilitou o julgamento foi apresentado por um militar casado contra decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5) que negou seu pedido para anular um edital do Curso de Formação e Graduação de Sargentos que vedava o ingresso de candidatos casados ou com filhos.

Em relação ao caso, o relator considerou que restrição não se justifica, pois não há evidências de que o fato de a pessoa ser casada ou ter filhos atrapalhe o exercício da carreira militar. “A imposição de restrições ao ingresso na carreira militar, com base no estado civil e na existência de filhos ou dependentes é incompatível com a proteção expressa que a Constituição dá à família, base na sociedade”, afirmou.

Ficou estabelecido, para o caso do militar que abriu recurso, que deverá ser assegurado a ele o ingresso no próximo concurso, mesmo que tenha ultrapassado a idade limite para inscrição.

MUDANÇA

O STF determinou que os efeitos da decisão devem fazer efeito apenas para os próximos editais, para evitar insegurança jurídica e administrativa, que poderia levar à anulação de concursos já realizados.