Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

STF muda exigências para ingresso nas Forças Armadas e invalida proibição de casados em curso

O relator do recurso afirmou que a regra viola princípios constitucionais da igualdade e proteção à família

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 23:03)
País
Imagem de grupo de militares para matéria sobre mudança de exigências para entrar no curso das Forças Armadas
Legenda: Como o tema tem repercussão geral, a decisão do STF deverá ser aplicada a todos os casos semelhantes em tramitação nos tribunais do País
Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal (STF) invalidou a regra que proibia pessoas casadas, em união estável e também com filhos ou dependentes, de ingressarem em cursos de formação ou graduação de oficiais e de praças que exijam regime de internato.

A regra do Estatuto dos Militares (Lei 6.880/1980) foi revisada em sessão plenária nesta quarta-feira (27). Como o tema tem repercussão geral, a decisão do STF deverá ser aplicada a todos os casos semelhantes em tramitação nos tribunais do país.

O relator do recurso, ministro Luiz Fux, no voto que conduziu o julgamento, afirmou que a regra, incluída no Estatuto dos Militares (artigo 144-A) em 2019, viola princípios constitucionais da igualdade e proteção à família.

O magistrado ressaltou ainda que o STF tem entendimento consolidado no sentido de afastar normas que estabeleçam diferenciações arbitrárias ou que criem barreiras desproporcionais ao exercício de determinada atividade profissional.

Veja também

teaser image
País

Mãe é presa suspeita de matar bebê de 9 meses envenenado em SP

teaser image
País

Artista negro é morto a tiros por segurança após tentar entrar com cachorro em supermercado

teaser image
País

PF investigará vazamento de informações em operação contra esquema do PCC no setor de combustíveis

RECURSO APRESENTADO POR MILITAR CASADO

Segundo informações do próprio STF, o Recurso Extraordinário que possibilitou o julgamento foi apresentado por um militar casado contra decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5) que negou seu pedido para anular um edital do Curso de Formação e Graduação de Sargentos que vedava o ingresso de candidatos casados ou com filhos.

Em relação ao caso, o relator considerou que restrição não se justifica, pois não há evidências de que o fato de a pessoa ser casada ou ter filhos atrapalhe o exercício da carreira militar. “A imposição de restrições ao ingresso na carreira militar, com base no estado civil e na existência de filhos ou dependentes é incompatível com a proteção expressa que a Constituição dá à família, base na sociedade”, afirmou.

Ficou estabelecido, para o caso do militar que abriu recurso, que deverá ser assegurado a ele o ingresso no próximo concurso, mesmo que tenha ultrapassado a idade limite para inscrição.

MUDANÇA

O STF determinou que os efeitos da decisão devem fazer efeito apenas para os próximos editais, para evitar insegurança jurídica e administrativa, que poderia levar à anulação de concursos já realizados.

Assuntos Relacionados
Imagem de grupo de militares para matéria sobre mudança de exigências para entrar no curso das Forças Armadas
País

STF muda exigências para ingresso nas Forças Armadas e invalida proibição de casados em curso

O relator do recurso afirmou que a regra viola princípios constitucionais da igualdade e proteção à família

Redação
Há 27 minutos
Imagem de Felipe Moraes, artista negro morto a tiros por segurança após tentar entrar com cachorro em supermercado
País

Artista negro é morto a tiros por segurança após tentar entrar com cachorro em supermercado

Caso aconteceu em Santo André, na Grande São Paulo, na manhã da última terça-feira (26)

Redação
29 de Agosto de 2025
Maria Eduarda mostrou a esperteza do passarinho Frederico Marcelino
País

Passarinho invade apartamento, faz moradora se sentir 'especial' e acaba sendo 'dedurado' pelos vizinhos 

Maria Eduarda publicou o vídeo da descoberta no TikTok, que rapidamente viralizou

Redação
29 de Agosto de 2025
Imagem mostra policiais federais participando de operação de segurança, mostrando profissionais em ação com destaque para a polícia federal na cena, ilustrando investigação sobre vazamento de dados sobre operação contra pcc
País

PF investigará vazamento de informações em operação contra esquema do PCC no setor de combustíveis

Suspeita surgiu devido ao baixo número de mandados de prisão preventiva cumpridos durante a megaoperação dessa quinta-feira (28)

Redação
29 de Agosto de 2025
Dante Chiquinelli Marcatto
País

Mãe é presa suspeita de matar bebê de 9 meses envenenado em SP

A criança morreu após comer banana amassada

Redação
29 de Agosto de 2025
Esquema do PCC usava fintechs para lavar dinheiro de produção e distribuição de gasolina
País

Esquema do PCC usava fintechs para lavar dinheiro de produção e distribuição de gasolina

Investigação aponta ocultação de patrimônio e uso de laranjas para controlar pontos de venda de combustíveis além de abertura de empresas

Redação
28 de Agosto de 2025
montagem de fotos de Hytalo Santos e o marido Euro em presídio
País

Hytalo Santos e marido são transferidos de São Paulo para presídio na Paraíba

Prisão é a maior em João Pessoa na custódia de presos provisórios masculinos

Redação
28 de Agosto de 2025
Imagem mostra close-up em pés femininos malhando em máquina de academia e ilustra morte de mulher em academia de BH
País

Mulher morre ao passar mal enquanto se exercitava em academia de Belo Horizonte (MG)

Vítima descansava entre uma série de exercícios quando teve um mal-estar

Redação
28 de Agosto de 2025
Imagem mostra abastecimento de carro em posto de gasolina, ilustrando operação que combate esquema bilionário do PCC de lavagem de dinheiro por postos de combustíveis
País

Operação combate esquema bilionário do PCC de lavagem de dinheiro por postos de combustíveis

Segundo a Receita Federal, a força-tarefa é a maior operação contra o crime organizado na história do País

Carol Melo
28 de Agosto de 2025
Renê Junior, empresário que matou gari em BH com a arma da esposa delegada após se irritar com caminhão de lixo na rua
País

Juíza cita 'tumulto processual' em caso de empresário que matou gari em Belo Horizonte

Desde o início do processo, o réu René Nogueira Júnior trocou de advogado três vezes

Redação
28 de Agosto de 2025
pessoas atravessando rua em faixa de pedestre, em fortaleza. cidade tem mais de 2,5 milhões de habitantes
País

Brasil tem 213,4 milhões de habitantes, mostra estimativa do IBGE; Ceará tem mais de 9,2 milhões

Estimativa sobre a população brasileira foi divulgada nesta quinta-feira (28)

Redação
28 de Agosto de 2025
Mulher corre pedindo ajuda a PMs após ser sequestrada e estuprada pelo ex-companheiro; veja vídeo
País

Mulher corre pedindo ajuda a PMs após ser sequestrada e estuprada pelo ex-companheiro; veja vídeo

Detido, o suspeito confirmou a versão e estava em posse do celular da vítima

Lucas Monteiro
28 de Agosto de 2025
Imagem do momento do assalto a carro-forte em osasco
País

Homens com fuzis e uniforme da polícia assaltam carro-forte e trocam tiros com seguranças, em Osasco

Com a chegada dos suspeitos, e uma troca de tiros com seguranças, clientes entraram em pânico

Redação
27 de Agosto de 2025
Funcionários da Defesa Civil do RJ são presos por sedar e abandonar cães
País

Funcionários da Defesa Civil do RJ são presos por sedar e abandonar cães

Segundo a polícia, os suspeitos usaram carro oficial para cometer o crime

Redação
27 de Agosto de 2025
Imagem para matéria Padre evita pronunciar nome Yaminah durante batismo; entenda origem e significado
País

Padre evita pronunciar nome 'Yaminah' durante batismo; entenda origem e significado

Caso ocorreu em cerimônia no Leblon, bairro nobre do Rio de Janeiro

Redação
27 de Agosto de 2025
Delegado sobre caso de cavalo multilado usou rede social para falar sobre assunto
País

Homem que cortou patas de cavalo em Bananal mutilou animal ainda vivo, revela delegado em vídeo

Documento com informação já foi encaminhado ao Ministério Público de São Paulo (MPSP)

Redação
27 de Agosto de 2025
Carlo Acutis, com casaco vermelho e vegetação ao fundo, terá celebração da sua canonização em paróquia de São Paulo
País

Canonização de Carlo Acutis será celebrada em paróquia do beato, em São Paulo; veja programação

Celebração está marcada para o próximo dia 7 de setembro

Redação
27 de Agosto de 2025
Homem sentado em uma mesa de escritório, com fundo de parede branca e uma pessoa de braços cruzados ao lado, em ambiente corporativo.
País

Em carta escrita na prisão, empresário que matou gari em BH diz que caso foi 'acidente'

Homem está preso desde 11 de agosto pela morte de Laudemir de Souza Fernandes, de 44 anos

Redação
27 de Agosto de 2025
Foto da Polícia Federal atuando na operação Predatorius II
País

PF deflagra operação contra fraudes em precatórios no DF e em SP; R$ 57 milhões são bloqueados

Mandados foram cumpridos nesta quarta-feira (27)

Redação
27 de Agosto de 2025
Réus no caso da boate Kiss
País

Condenados em caso da boate Kiss ganham redução de pena no TJRS

Prisões foram mantidas, mas decisão cabe recurso

Redação
26 de Agosto de 2025