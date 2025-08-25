Concursos públicos no Brasil: veja editais com inscrições abertas nesta semana (18/08 a 22/08)
Há inúmeras vagas para cargos de nível médio e superior
Em todo o País, dezenas de concursos estão com inscrições abertas. As vagas são divididas para inúmeras áreas e os salários chegam a R$ 15 mil. Confira abaixo os detalhes de cada concurso.
Concurso Polícia Militar do Estado do Ceará:
- 24 vagas imediatas e 72 para formação de cadastro de reserva;
- 2º Tenente do Quadro de Oficiais Complementar nas funções: Médico, Médico Veterinário, Fisioterapeuta, Cirurgião Dentista e Capelão;
- Salário inicial: R$ 9.469,93.
Concurso Corpo de Bombeiros do Distrito Federal:
- 356 vagas imediatas;
- Diversas vagas de nível superior;
- Salários variam de R$ 8.933,18 a R$ 15.287,06.
Concurso Polícia Militar do Distrito Federal:
- Vaga única e de entrada imediata;
- Vaga para Oficial Policial Militar Capelão;
- Salário: R$ 11.435,59.
Concurso Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul:
- 13 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva;
- Vagas para níveis médio e superior;
- Salários de R$ 4.709,53 a R$ 11.833,06.
Concurso Conselho Regional de Medicina do Estado de Pernambuco:
- 4 vagas imediatas;
- Vagas de níveis médio e superior;
- Salário inicial: R$ 9.585,88.
Concurso Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal:
- 13 vagas imediatas;
- Vagas de níveis médio e superior;
- Salário inicial: R$ 11.000,00.
Concurso Conselho Regional de Medicina do Estado do Espírito Santo:
- 7 vagas imediatas;
- Vagas de níveis médio e superior;
- Salário inicial: R$ 12.954,24.
Concurso Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba:
- 120 vagas;
- Vagas de níveis médio e superior;
- Salário inicial: até R$ 11.382,08.
Conselho Ministério Público do Estado de São Paulo:
- 15 vagas imediatas;
- Vaga Analista de Promotoria II;
- Salário inicial: até R$ 13.581,75.
Veja também
MAIS CONCURSOS NO CEARÁ
Caririaçu - Câmara Municipal
A Câmara Municipal de Caririaçu, no Interior do Ceará, está com concurso público voltado ao preenchimento de sete vagas imediatas. As oportunidades são para cargos dos níveis fundamental, médio e superior. Os salários variam de R$ 1.518 a R$ 2.000,00. A carga horária é de 40h semanais.
Para se inscrever, basta acessar o site da Universidade Patativa do Assaré, a banca organizadora. As inscrições seguem até próximo domingo, 24 de agosto.
É necessário pagar uma taxa de R$ 80,00 a R$ 150,00 para formalizar a inscrição. O valor varia conforme o cargo pretendido.
Prefeitura de São João do Jaguaribe
No interior do Ceará, a Prefeitura de São João do Jaguaribe abriu concurso público para o pavimento de 114 vagas e formação de cadastro de reserva em diversos cargos. O certame foi dividido em três editais distintos: um para cargos em geral, outro para professores em diversas áreas, e um último para agentes de combate a endemias.
Com salários variando de R$ 1.518 a R$ 11 mil, as inscrições seguem até 25 de agosto e acontecem exclusivamente pelo site do Instituto Consulpam.
CPMR
A Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), empresa vinculada ao Ministério de Minas e Energia (MME), abriu, nessa segunda-feira (4), as inscrições para um concurso público com vagas para Fortaleza. Ao todo, são 115 oportunidades para os cargos de Pesquisador, Analista e Técnico em Geociências.
Para se inscrever, basta acessar o site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), a banca organizadora. O prazo vai até 2 de setembro. As remunerações variam de R$ 4.442,68 a R$ 10.577,48 conforme o cargo. A carga horária é de 40 horas semanais.
CRBio 5ª Região
O Conselho Regional de Biologia da 5ª Região (CRBio) está com inscrições abertas para um concurso público com 300 vagas. As oportunidades são direcionadas aos candidatos de níveis médio e superior, com lotação no Ceará e em Pernambuco.
As inscrições seguem até o dia 11 de setembro pelo site do Instituto ACCESS, a banca organizadora. Para Fortaleza, o cargo ofertado é o de Assistente Administrativo, com remuneração de R$ 3.395,51