Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Concursos públicos no Brasil: veja editais com inscrições abertas nesta semana (18/08 a 22/08)

Há inúmeras vagas para cargos de nível médio e superior

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Papo Carreira
Gabarito sendo preenchido
Legenda: Além do preenchimento imediato das vagas, alguns concursos oferecem também cadastro de reserva
Foto: xm4thx/Shutterstock

Em todo o País, dezenas de concursos estão com inscrições abertas. As vagas são divididas para inúmeras áreas e os salários chegam a R$ 15 mil. Confira abaixo os detalhes de cada concurso.

Concurso Polícia Militar do Estado do Ceará:

>> Edital completo

  • 24 vagas imediatas e 72 para formação de cadastro de reserva;
  • 2º Tenente do Quadro de Oficiais Complementar nas funções: Médico, Médico Veterinário, Fisioterapeuta, Cirurgião Dentista e Capelão;
  • Salário inicial: R$ 9.469,93.

Concurso Corpo de Bombeiros do Distrito Federal:

>>> Edital completo

  • 356 vagas imediatas;
  • Diversas vagas de nível superior;
  • Salários variam de R$ 8.933,18 a R$ 15.287,06.

Concurso Polícia Militar do Distrito Federal:

>>> Edital completo

  • Vaga única e de entrada imediata;
  • Vaga para Oficial Policial Militar Capelão;
  • Salário: R$ 11.435,59.

Concurso Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul:

>>> Edital completo

  • 13 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva;
  • Vagas para níveis médio e superior;
  • Salários de R$ 4.709,53 a R$ 11.833,06.

Concurso Conselho Regional de Medicina do Estado de Pernambuco:

>>> Edital completo

  • 4 vagas imediatas;
  • Vagas de níveis médio e superior;
  • Salário inicial: R$ 9.585,88.

Concurso Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal:

>>> Edital completo

  • 13 vagas imediatas;
  • Vagas de níveis médio e superior;
  • Salário inicial: R$ 11.000,00.

Concurso Conselho Regional de Medicina do Estado do Espírito Santo:

>>> Edital completo

  • 7 vagas imediatas;
  • Vagas de níveis médio e superior;
  • Salário inicial: R$ 12.954,24.

Concurso Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba:

>>> Edital completo

  • 120 vagas;
  • Vagas de níveis médio e superior;
  • Salário inicial: até R$ 11.382,08.

Conselho Ministério Público do Estado de São Paulo:

>>> Edital completo

  • 15 vagas imediatas;
  • Vaga Analista de Promotoria II;
  • Salário inicial: até R$ 13.581,75.

Veja também

teaser image
Papo Carreira

Justiça suspende concurso de investigador da Policia Civil de SP; entenda o motivo

teaser image
Papo Carreira

Feira de empregos oferece mais de 130 vagas para profissionais de tecnologia em Fortaleza

teaser image
Papo Carreira

Concurso Bombeiros CE: veja como consultar locais de prova, o que levar e demais orientações

MAIS CONCURSOS NO CEARÁ

Caririaçu - Câmara Municipal

A Câmara Municipal de Caririaçu, no Interior do Ceará, está com concurso público voltado ao preenchimento de sete vagas imediatas. As oportunidades são para cargos dos níveis fundamental, médio e superior. Os salários variam de R$ 1.518 a R$ 2.000,00. A carga horária é de 40h semanais.

Para se inscrever, basta acessar o site da Universidade Patativa do Assaré, a banca organizadora. As inscrições seguem até próximo domingo, 24 de agosto.

É necessário pagar uma taxa de R$ 80,00 a R$ 150,00 para formalizar a inscrição. O valor varia conforme o cargo pretendido.

>>> Veja o edital completo

Prefeitura de São João do Jaguaribe

No interior do Ceará, a Prefeitura de São João do Jaguaribe abriu concurso público para o pavimento de 114 vagas e formação de cadastro de reserva em diversos cargos. O certame foi dividido em três editais distintos: um para cargos em geral, outro para professores em diversas áreas, e um último para agentes de combate a endemias.

Com salários variando de R$ 1.518 a R$ 11 mil, as inscrições seguem até 25 de agosto e acontecem exclusivamente pelo site do Instituto Consulpam.

>> Veja edital 001/2025

>> Veja edital 002/2025

>> Veja edital 003/2025

CPMR

A Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), empresa vinculada ao Ministério de Minas e Energia (MME), abriu, nessa segunda-feira (4), as inscrições para um concurso público com vagas para Fortaleza. Ao todo, são 115 oportunidades para os cargos de Pesquisador, Analista e Técnico em Geociências. 

Para se inscrever, basta acessar o site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), a banca organizadora. O prazo vai até 2 de setembro. As remunerações variam de R$ 4.442,68 a R$ 10.577,48 conforme o cargo. A carga horária é de 40 horas semanais.

>> Confira o edital

CRBio 5ª Região

O Conselho Regional de Biologia da 5ª Região (CRBio) está com inscrições abertas para um concurso público com 300 vagas. As oportunidades são direcionadas aos candidatos de níveis médio e superior, com lotação no Ceará e em Pernambuco.

As inscrições seguem até o dia 11 de setembro pelo site do Instituto ACCESS, a banca organizadora. Para Fortaleza, o cargo ofertado é o de Assistente Administrativo, com remuneração de R$ 3.395,51

>>> Edital completo

Assuntos Relacionados
Gabarito sendo preenchido
Papo Carreira

Concursos públicos no Brasil: veja editais com inscrições abertas nesta semana (18/08 a 22/08)

Há inúmeras vagas para cargos de nível médio e superior

Redação
Há 27 minutos
Que horas sai o gabarito da prova do concurso para Bombeiro Militar (2408)
Papo Carreira

Que horas sai o gabarito da prova do concurso para Bombeiro Militar? (24/08)

Provas objetivas de múltipla escolha foram aplicadas neste domingo (24)

Redação
24 de Agosto de 2025
Foto de agentes da polícia civil de São Paulo
Papo Carreira

Justiça suspende concurso de investigador da Policia Civil de SP; entenda o motivo

Candidatos denunciaram possíveis irregularidades

Redação
22 de Agosto de 2025
Gabarito de prova de concurso
Papo Carreira

Concurso Bombeiros CE: veja como consultar locais de prova, o que levar e demais orientações

O certame oferta 450 vagas para o cargo de soldado, com salário de R$ 5.893,30

Renato Bezerra
22 de Agosto de 2025
Pessoas reunidas em uma palestra no evento no ano passado
Papo Carreira

Feira de empregos oferece mais de 130 vagas para profissionais de tecnologia em Fortaleza

Evento ocorre no próximo dia 3 de setembro; veja detalhes

Redação
21 de Agosto de 2025
Papo Carreira

Saiba como solicitar recurso da prova do Concurso da PF

Prazo para solicitar recurso é de dois dias

Lucas Monteiro
20 de Agosto de 2025
Palhaço de rua
Papo Carreira

Escola Vila das Artes abre inscrição para curso livre de palhaçaria musical

Iniciativa é voltada para artistas com 18 anos ou mais e com experiência nas artes circenses

Redação
20 de Agosto de 2025
Imagem mostra dois agentes da Polícia Federal, de costas, andando por praça com viatura da PF ao fundo, ilustrando divulgação do resultado final das provas objetivas do concurso da PF divulgado pelo Cebraspe
Papo Carreira

Concurso PF: resultado final das provas objetivas é divulgado pelo Cebraspe; confira

Ao todo, o certame oferta mil vagas para diversos cargos, com salários de até R$ 26,8 mil

Carol Melo
20 de Agosto de 2025
Dois copos de cerveja being-filled com cerveja dourada e espuma cremosa sendo servida, ideal para momentos de celebração e lazer.
Papo Carreira

Com vagas em Fortaleza e Aquiraz, Ambev abre seleção para trainees e estágiários

Inscrições podem ser feitas até o dia 8 de setembro no site da empresa

Paulo Roberto Maciel*
20 de Agosto de 2025
Imagem de estudantes para ilustrar matéria sobre Rede ICC Saúde abrindo 20 vagas para mestrado acadêmico em Oncologia; veja como se inscrever
Papo Carreira

Rede ICC Saúde abre 20 vagas para mestrado acadêmico em Oncologia; veja como se inscrever

Candidatos precisam ter diploma de graduação na área da saúde

Redação
19 de Agosto de 2025
Fachada do MPCE
Papo Carreira

MPCE abre seleção para contratação de estagiários e residentes com bolsas de até R$ 2,2 mil

Interessados podem se inscrever gratuitamente até 31 de agosto

Redação
19 de Agosto de 2025
Pessoa preenchendo gabarito de prova com caneta preta usada para matéria sobre inscrição da FUVEST
Papo Carreira

Fuvest abre inscrição para vestibular de 2026 da USP nesta segunda-feira (18); veja como fazer

A seleção definirá os estudantes dos cursos de graduação da Universidade de São Paulo (USP)

Redação
18 de Agosto de 2025
Mulher estuda para concurso público, para matéria sobre concursos com inscrições abertas no Ceará
Papo Carreira

Concursos e seleções no Ceará: veja vagas com inscrições abertas nesta segunda-feira (18)

Há oportunidades de atuação em prefeituras do Interior do Estado e em instituições de ensino como Uece e ITA

Paulo Roberto Maciel*
18 de Agosto de 2025
Fachada de um campus da UECE
Papo Carreira

Uece abre 239 vagas para professores temporários e substitutos; veja como participar

Aprovados irão atuar em Fortaleza e no Interior do estado

Redação
18 de Agosto de 2025
pessoa estudando
Papo Carreira

Concursos públicos no Brasil: veja editais que abriram inscrições nesta semana (11/08 a 15/08)

Certames são para diversas áreas e níveis de ensino

Redação
15 de Agosto de 2025
foto de resort de luxo da Rede Carmel Hotéis
Papo Carreira

Rede de resorts de luxo abre 90 vagas para cursos gratuitos em Aquiraz e Caucaia

Projeto oferece capacitação em hotelaria

Redação
14 de Agosto de 2025
Aula de balé com crianças na Vidança
Papo Carreira

Vidança abre inscrições para 16 cursos gratuitos em diferentes modalidades; veja lista

As oportunidades englobam artes marciais, corte e costura e artes visuais

Redação
13 de Agosto de 2025
foto do projeto Ecoinec Agroecologia Mulheres, do Inec), com oficinas gratuitas em agricultura urbana com foco no empreendedorismo feminino
Papo Carreira

Inec oferta oficinas gratuitas de agricultura urbana com foco em empreendedorismo feminino

O projeto irá beneficiar 120 mulheres, principalmente aquelas em situação de vulnerabilidade social

Redação
12 de Agosto de 2025
foto de agente do IBGE em visita manuseando o celular
Papo Carreira

Governo autoriza concurso IBGE para 2025 e edital deve ser divulgado em breve; confira detalhes

No total, serão mais de 9 mil vagas temporárias de nível médio

Raísa Azevedo
12 de Agosto de 2025
Curso da Universidade de Fortaleza
Papo Carreira

Fundação Edson Queiroz abre inscrições em 485 cursos gratuitos para moradores de áreas vulneráveis

As inscrições devem ser feitas nesta terça-feira (12) e quarta-feira (13)

Redação
12 de Agosto de 2025