Concursos públicos no Brasil: veja editais com inscrições abertas nesta semana (18/08 a 22/08)

Em todo o País, dezenas de concursos estão com inscrições abertas. As vagas são divididas para inúmeras áreas e os salários chegam a R$ 15 mil. Confira abaixo os detalhes de cada concurso.

Concurso Polícia Militar do Estado do Ceará:

>> Edital completo

24 vagas imediatas e 72 para formação de cadastro de reserva;

2º Tenente do Quadro de Oficiais Complementar nas funções: Médico, Médico Veterinário, Fisioterapeuta, Cirurgião Dentista e Capelão;

Salário inicial: R$ 9.469,93.

Concurso Corpo de Bombeiros do Distrito Federal:

>>> Edital completo

356 vagas imediatas;

Diversas vagas de nível superior;

Salários variam de R$ 8.933,18 a R$ 15.287,06.

Concurso Polícia Militar do Distrito Federal:

>>> Edital completo

Vaga única e de entrada imediata;

Vaga para Oficial Policial Militar Capelão;

Salário: R$ 11.435,59.

Concurso Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul:

>>> Edital completo

13 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva;

Vagas para níveis médio e superior;

Salários de R$ 4.709,53 a R$ 11.833,06.

Concurso Conselho Regional de Medicina do Estado de Pernambuco:

>>> Edital completo

4 vagas imediatas;

Vagas de níveis médio e superior;

Salário inicial: R$ 9.585,88.

Concurso Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal:

>>> Edital completo

13 vagas imediatas;

Vagas de níveis médio e superior;

Salário inicial: R$ 11.000,00.

Concurso Conselho Regional de Medicina do Estado do Espírito Santo:

>>> Edital completo

7 vagas imediatas;

Vagas de níveis médio e superior;

Salário inicial: R$ 12.954,24.

Concurso Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba:

>>> Edital completo

120 vagas;

Vagas de níveis médio e superior;

Salário inicial: até R$ 11.382,08.

Conselho Ministério Público do Estado de São Paulo:

>>> Edital completo

15 vagas imediatas;

Vaga Analista de Promotoria II;

Salário inicial: até R$ 13.581,75.

MAIS CONCURSOS NO CEARÁ

Caririaçu - Câmara Municipal

A Câmara Municipal de Caririaçu, no Interior do Ceará, está com concurso público voltado ao preenchimento de sete vagas imediatas. As oportunidades são para cargos dos níveis fundamental, médio e superior. Os salários variam de R$ 1.518 a R$ 2.000,00. A carga horária é de 40h semanais.

Para se inscrever, basta acessar o site da Universidade Patativa do Assaré, a banca organizadora. As inscrições seguem até próximo domingo, 24 de agosto.

É necessário pagar uma taxa de R$ 80,00 a R$ 150,00 para formalizar a inscrição. O valor varia conforme o cargo pretendido.

>>> Veja o edital completo

Prefeitura de São João do Jaguaribe

No interior do Ceará, a Prefeitura de São João do Jaguaribe abriu concurso público para o pavimento de 114 vagas e formação de cadastro de reserva em diversos cargos. O certame foi dividido em três editais distintos: um para cargos em geral, outro para professores em diversas áreas, e um último para agentes de combate a endemias.

Com salários variando de R$ 1.518 a R$ 11 mil, as inscrições seguem até 25 de agosto e acontecem exclusivamente pelo site do Instituto Consulpam.

>> Veja edital 001/2025

>> Veja edital 002/2025

>> Veja edital 003/2025