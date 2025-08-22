Concurso Bombeiros CE: veja como consultar locais de prova, o que levar e demais orientações

As provas objetivas do concurso público do Corpo de Bombeiros (CBMCE) serão aplicadas no próximo domingo (24), em Fortaleza. O certame oferta 450 vagas para o cargo de soldado, além da formação de cadastro de reserva, com salário inicial de R$ 5.893,30.

Das 450 vagas imediatas, 360 serão destinadas à ampla concorrência e 90 para candidatos negros. Enquanto isso, 900 vagas estarão destinadas para formação de cadastro de reserva, com 80% para ampla concorrência e 20% para candidatos pretos e pardos.

Locais de prova

O cartão de informação do candidato, contendo os locais de prova, foram divulgados na última terça-feira (19). A consulta deve ser feita no site da Comissão Executiva do Vestibular da Universidade Estadual do Ceará (Uece).

Que horas começa a prova?

A prova objetiva de múltipla escolha terá duração de 4 horas, de 13h às 18h, e contendo 100 questões de múltipla escolha. Segundo o edital, os inscritos devem comparecer aos locais de prova 60 minutos antes do início da aplicação.

Veja também Papo Carreira Saiba como solicitar recurso da prova do Concurso da PF Papo Carreira Com vagas em Fortaleza e Aquiraz, Ambev abre seleção para trainees e estágiários

Quais documentos levar?

O candidato deve levar, obrigatoriamente, documento de identidade original com foto em perfeitas condições, assim como o cartão de informação do candidato, e caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita em material transparente.

Serão considerados documentos de identidade:

Carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas pelas Forças Armadas, pelos Corpos de Bombeiros, e pelas Polícias Militares, ou por órgãos das Secretarias de Segurança;

Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

Passaporte;

Carteiras Profissionais expedidas por Órgãos ou Conselhos de Classe;

Carteira do Trabalho e Previdência Social (CTPS), modelo físico, com foto;

Carteiras funcionais do Ministério Público e da Magistratura;

Título de Eleitor, com foto, disponibilizado por aplicativo digital (e-título).

O que não pode?

Por medida de segurança, os candidatos estão proibidos de portar diversos itens dentro da sala de prova, nos corredores ou nos banheiros. Conforme estabelece o edital, não será permitido ao candidato:

Armas de qualquer natureza. Caso o candidato tenha solicitado condições especiais neste sentido e esteja portando arma, antes do início da prova, deverá se encaminhar à Coordenação Local para o acautelamento da arma, consistindo na retirada de todos os projéteis (balas) da arma.

Equipamentos eletrônicos (telefone celular, smartphone, calculadora, tablet, pen drive, mp3 player, fones de ouvido, qualquer tipo de relógio digital ou analógico, agenda eletrônica, notebook, qualquer receptor ou transmissor de dados e mensagens, gravador, controle de alarme de veículos etc.). Caso o candidato, ao entrar na sala de prova, porte consigo algum desses equipamentos e/ou objetos, eles deverão ser desligados.

Bolsas, livros, jornais, impressos em geral ou qualquer outro tipo de publicação;

Óculos esportivos (escuros), bonés, chapéus, lenços de cabelo, bandanas ou outros objetos que não permitam a perfeita visualização da região auricular;

Objetos contendo metais, tais como: pulseiras, cordões, anéis, brincos, chaveiro, chaves eletrônicas etc;

Outros objetos, tais como: cartão magnético (cartão de crédito, carteira de estudante, cartão de bilhete único, vale-transporte eletrônico e assemelhados), carteira (de cédulas, de documentos, que contenham material relacionado com provas), bem como outros objetos não mencionados.

O que pode levar?

Ainda conforme o edital do certame, os candidatos poderão levar água, desde que em recipiente transparente, sem rótulo ou etiqueta, e pequenos lanches, que também deverão estar acondicionados em embalagem transparente, sem rótulo ou etiqueta. Ambos os mantimentos deverão ficar debaixo da carteira e serem usados somente com a devida autorização do fiscal de sala.

O não cumprimento de todas as instruções do edital para o dia da prova resultará na eliminação imediata do candidato.