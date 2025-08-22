Concurso Bombeiros CE: veja como consultar locais de prova, o que levar e demais orientações
O certame oferta 450 vagas para o cargo de soldado, com salário de R$ 5.893,30
As provas objetivas do concurso público do Corpo de Bombeiros (CBMCE) serão aplicadas no próximo domingo (24), em Fortaleza. O certame oferta 450 vagas para o cargo de soldado, além da formação de cadastro de reserva, com salário inicial de R$ 5.893,30.
Das 450 vagas imediatas, 360 serão destinadas à ampla concorrência e 90 para candidatos negros. Enquanto isso, 900 vagas estarão destinadas para formação de cadastro de reserva, com 80% para ampla concorrência e 20% para candidatos pretos e pardos.
Locais de prova
O cartão de informação do candidato, contendo os locais de prova, foram divulgados na última terça-feira (19). A consulta deve ser feita no site da Comissão Executiva do Vestibular da Universidade Estadual do Ceará (Uece).
Que horas começa a prova?
A prova objetiva de múltipla escolha terá duração de 4 horas, de 13h às 18h, e contendo 100 questões de múltipla escolha. Segundo o edital, os inscritos devem comparecer aos locais de prova 60 minutos antes do início da aplicação.
Veja também
Quais documentos levar?
O candidato deve levar, obrigatoriamente, documento de identidade original com foto em perfeitas condições, assim como o cartão de informação do candidato, e caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita em material transparente.
Serão considerados documentos de identidade:
- Carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas pelas Forças Armadas, pelos Corpos de Bombeiros, e pelas Polícias Militares, ou por órgãos das Secretarias de Segurança;
- Carteira Nacional de Habilitação (CNH);
- Passaporte;
- Carteiras Profissionais expedidas por Órgãos ou Conselhos de Classe;
- Carteira do Trabalho e Previdência Social (CTPS), modelo físico, com foto;
- Carteiras funcionais do Ministério Público e da Magistratura;
- Título de Eleitor, com foto, disponibilizado por aplicativo digital (e-título).
O que não pode?
Por medida de segurança, os candidatos estão proibidos de portar diversos itens dentro da sala de prova, nos corredores ou nos banheiros. Conforme estabelece o edital, não será permitido ao candidato:
- Armas de qualquer natureza. Caso o candidato tenha solicitado condições especiais neste sentido e esteja portando arma, antes do início da prova, deverá se encaminhar à Coordenação Local para o acautelamento da arma, consistindo na retirada de todos os projéteis (balas) da arma.
- Equipamentos eletrônicos (telefone celular, smartphone, calculadora, tablet, pen drive, mp3 player, fones de ouvido, qualquer tipo de relógio digital ou analógico, agenda eletrônica, notebook, qualquer receptor ou transmissor de dados e mensagens, gravador, controle de alarme de veículos etc.). Caso o candidato, ao entrar na sala de prova, porte consigo algum desses equipamentos e/ou objetos, eles deverão ser desligados.
- Bolsas, livros, jornais, impressos em geral ou qualquer outro tipo de publicação;
- Óculos esportivos (escuros), bonés, chapéus, lenços de cabelo, bandanas ou outros objetos que não permitam a perfeita visualização da região auricular;
- Objetos contendo metais, tais como: pulseiras, cordões, anéis, brincos, chaveiro, chaves eletrônicas etc;
- Outros objetos, tais como: cartão magnético (cartão de crédito, carteira de estudante, cartão de bilhete único, vale-transporte eletrônico e assemelhados), carteira (de cédulas, de documentos, que contenham material relacionado com provas), bem como outros objetos não mencionados.
O que pode levar?
Ainda conforme o edital do certame, os candidatos poderão levar água, desde que em recipiente transparente, sem rótulo ou etiqueta, e pequenos lanches, que também deverão estar acondicionados em embalagem transparente, sem rótulo ou etiqueta. Ambos os mantimentos deverão ficar debaixo da carteira e serem usados somente com a devida autorização do fiscal de sala.
O não cumprimento de todas as instruções do edital para o dia da prova resultará na eliminação imediata do candidato.