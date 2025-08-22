Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Concurso Bombeiros CE: veja como consultar locais de prova, o que levar e demais orientações

O certame oferta 450 vagas para o cargo de soldado, com salário de R$ 5.893,30

Escrito por
Renato Bezerra renato.bezerra@svm.com.br
Papo Carreira
Gabarito de prova de concurso
Legenda: A prova objetiva será aplicada no domingo (24), em Fortaleza
Foto: xm4thx/Shutterstock

As provas objetivas do concurso público do Corpo de Bombeiros (CBMCE) serão aplicadas no próximo domingo (24), em Fortaleza. O certame oferta 450 vagas para o cargo de soldado, além da formação de cadastro de reserva, com salário inicial de R$ 5.893,30

Das 450 vagas imediatas, 360 serão destinadas à ampla concorrência e 90 para candidatos negros. Enquanto isso, 900 vagas estarão destinadas para formação de cadastro de reserva, com 80% para ampla concorrência e 20% para candidatos pretos e pardos.

Locais de prova

O cartão de informação do candidato, contendo os locais de prova, foram divulgados na última terça-feira (19). A consulta deve ser feita no site da Comissão Executiva do Vestibular da Universidade Estadual do Ceará (Uece)

Que horas começa a prova?

A prova objetiva de múltipla escolha terá duração de 4 horas, de 13h às 18h, e contendo 100 questões de múltipla escolha. Segundo o edital, os inscritos devem comparecer aos locais de prova 60 minutos antes do início da aplicação. 

Quais documentos levar?

O candidato deve levar, obrigatoriamente, documento de identidade original com foto em perfeitas condições, assim como o cartão de informação do candidato, e caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita em material transparente. 

Serão considerados documentos de identidade: 

  • Carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas pelas Forças Armadas, pelos Corpos de Bombeiros, e pelas Polícias Militares, ou por órgãos das Secretarias de Segurança;
  • Carteira Nacional de Habilitação (CNH);
  • Passaporte;
  • Carteiras Profissionais expedidas por Órgãos ou Conselhos de Classe;
  • Carteira do Trabalho e Previdência Social (CTPS), modelo físico, com foto;
  • Carteiras funcionais do Ministério Público e da Magistratura;
  • Título de Eleitor, com foto, disponibilizado por aplicativo digital (e-título). 

O que não pode?

Por medida de segurança, os candidatos estão proibidos de portar diversos itens dentro da sala de prova, nos corredores ou nos banheiros. Conforme estabelece o edital, não será permitido ao candidato: 

  • Armas de qualquer natureza. Caso o candidato tenha solicitado condições especiais neste sentido e esteja portando arma, antes do início da prova, deverá se encaminhar à Coordenação Local para o acautelamento da arma, consistindo na retirada de todos os projéteis (balas) da arma.
  • Equipamentos eletrônicos (telefone celular, smartphone, calculadora, tablet, pen drive, mp3 player, fones de ouvido, qualquer tipo de relógio digital ou analógico, agenda eletrônica, notebook, qualquer receptor ou transmissor de dados e mensagens, gravador, controle de alarme de veículos etc.). Caso o candidato, ao entrar na sala de prova, porte consigo algum desses equipamentos e/ou objetos, eles deverão ser desligados. 
  • Bolsas, livros, jornais, impressos em geral ou qualquer outro tipo de publicação;
  • Óculos esportivos (escuros), bonés, chapéus, lenços de cabelo, bandanas ou outros objetos que não permitam a perfeita visualização da região auricular;
  • Objetos contendo metais, tais como: pulseiras, cordões, anéis, brincos, chaveiro, chaves eletrônicas etc;
  • Outros objetos, tais como: cartão magnético (cartão de crédito, carteira de estudante, cartão de bilhete único, vale-transporte eletrônico e assemelhados), carteira (de cédulas, de documentos, que contenham material relacionado com provas), bem como outros objetos não mencionados.

O que pode levar?

Ainda conforme o edital do certame, os candidatos poderão levar água, desde que em recipiente transparente, sem rótulo ou etiqueta, e pequenos lanches, que também deverão estar acondicionados em embalagem transparente, sem rótulo ou etiqueta. Ambos os mantimentos deverão ficar debaixo da carteira e serem usados somente com a devida autorização do fiscal de sala. 

O não cumprimento de todas as instruções do edital para o dia da prova resultará na eliminação imediata do candidato.

 

 

Concurso Bombeiros CE: veja como consultar locais de prova, o que levar e demais orientações

