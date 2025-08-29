Artista negro é morto a tiros por segurança após tentar entrar com cachorro em supermercado

Um artista negro de 29 anos, identificado como Felipe Moraes, foi morto com um tiro na barriga por segurança de supermercado após tentar entrar no estabelecimento com seu cachorro. O caso ocorreu na manhã da última terça-feira (26), em Santo André, na Região Metropolitana de São Paulo, segundo o Metrópoles.

Os dois estavam discutindo, quando Felipe foi atingido. Ele chegou a entrar em uma farmácia, buscando socorro, porém morreu antes de receber atendimento médico.

Ele havia saído de casa para comprar pão e teria levado seu animal de estimação. A Polícia Militar foi acionada, mas os agentes encontraram a vítima já inconsciente.

Veja também País Mãe é presa suspeita de matar bebê de 9 meses envenenado em SP País PF investigará vazamento de informações em operação contra esquema do PCC no setor de combustíveis

De acordo com informações apuradas pelo Globo, Felipe não teria oferecido risco à segurança do supermercado antes de receber o tiro. Um dos clientes tentou mediar o debate entre a vítima e o segurança, mas não conseguiu acalmar os ânimos.

A Polícia Civil informou, em nota, que o autor do crime foi identificado e está cumprindo prisão temporária.

Pedido de justiça para Felipe

Nas redes sociais, diversos amigos, artistas e políticos repercutiram a morte de Felipe. Um perfil no Instagram foi criado para pedir Justiça por Felipe.

A vítima se descrevia como "multiartista independente e periférico". Em declaração pública, a mulher de Felipe, Evelyn Silva, pediu para o crime não ficar impune.

“Perdi meu marido, meu melhor amigo, e não posso aguentar que isso fique impune. Felipe foi comprar pão e disse que voltava logo para tomarmos café antes de eu sair para trabalhar". Evelyn Silva Mulher de Felipe

"Hoje Felipe acordou, pegou nosso cachorro e foi comprar pão sem se despedir de mim. Não pude abraçar e beijar ele antes de sair de casa, não pude ver o corpo do meu companheiro e não aguento saber que estão ferindo a imagem dele. Por favor, não deixem que mais um crime de racismo seja deturpado e que transforme a vítima em culpado. Eu sempre vou te amar”, acrescentou.