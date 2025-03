Cliente é indenizada em R$ 3 mil após ser acusada falsamente de roubo em supermercado

Um supermercado de Brasília (DF) foi condenado a pagar uma indenização de R$ 3 mil a uma cliente após um segurança do local acusá-la injustamente de não pagar pelas compras. A decisão, que considerou a abordagem do segurança "violenta e vexatória", é da 3ª turma Recursal do TJ/DF.

Segundo as informações que constam no processo, a consumidora saía do supermercado acompanhada de sua filha quando o segurança a abordou, acusando-a de não pagar pelas compras que estava levando.

Momentos antes, as câmeras de segurança haviam identificado que uma pessoa não havia efetuado o pagamento pelas compras. Ao abordar a consumidora, o segurança gritou, bateu no ombro da filha da cliente e insistiu na acusação, mesmo após uma outra funcionária do local explicar que a pessoa identificada nas imagens era outra.

Após a abordagem injusta, a cliente passou mal e teve aumento da pressão arterial.

Na 1ª instância, o juízo fixou a indenização em R$ 5 mil. O supermercado, então, recorreu da decisão, com a justificativa de que a abordagem não teria sido abusiva e que não houve dano moral.

No entanto, vídeos e depoimentos anexados ao processo corroboraram a versão da consumidora. Dessa forma, o reconhecimento do dano moral foi mantido, mas houve um reajuste da indenização pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.