Caso Clara Maria: saiba quem era a jovem morta por cobrar dívida de R$ 400 e o que se sabe sobre o crime

Clara Maria, de 21 anos, foi encontrada morta na última quarta-feira (12) pela Polícia Civil, com a ajuda do Corpo de Bombeiros. O corpo dela estava enterrado em uma casa no bairro Ouro Preto, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte.

Segundo as autoridades, a Divisão de Referência à Pessoa Desaparecida, o corpo da vítima estava enterrado e coberto por uma camada de concreto, em um corredor estreito da casa, mas a mistura de cimento não havia secado completamente. Segundo a Polícia, o crime foi premeditado.

Clara Maria teria sido chamada por um ex-colga de trabalho para receber uma quantia de R$ 400, que ele devia à vítima há cerca de três meses.

Além de Thiago Schafer Sampaio, ex-colega de trabalho e suspeito de ter atraído a vítima para a emboscada, Lucas Rodrigues Pimentel e Kennedy Marcelo da Conceição Filho também foram presos.

Thiago, de 27 anos, assumiu que matou Clara Maria com um mata-leão na noite do último domingo (9). Lucas Pimentel, de 29 anos, confessou que ajudou na ocultação do corpo, enterrado e coberto por entulhos de obra e uma camada de concreto na casa de Thiago, onde o crime aconteceu.

O terceiro rapaz, Kennedy Marcelo da Conceição Filho, foi liberado ainda na delegacia. Ele segue somente como investigado no crime, e não mais como suspeito, já que esteve na casa de Thiago no dia do ocorrido.

A Defensoria Pública de Minas Gerais assumiu a defesa dos dois suspeitos. A audiência de custódia da dupla foi realizada na manhã desta sexta-feira (14) e a Justiça determinou a conversão da prisão de flagrante para preventiva. Eles seguirão detidos por tempo indeterminado.

Clara Maria

A jovem era natural de Uberlândia. Segundo informações do g1, Clara Maria era artista e trabalhava com produção de peças de argila e pinturas. Ela também era skatista e apaixonada pelos dois gatos que criava na casa onde morava atualmente com outro amigo.

A vítima estava desaparecida desde domingo (9), quando saiu do trabalho para encontrar um ex-colega. O amigo que morava com Clara registrou um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento dela.

Motivação do crime

De acordo com a Polícia, os suspeitos cometeram o crime por motivos diferentes. Segundo o delegado, os homens têm "comportamento desviante e sádico".

Thiago, que trabalhava em uma padaria com Clara, já teve desejo amoroso pela colega, mas ele já não era mais funcionário do estabelecimento. Quando eles eram colegas, ela emprestou R$ 400 para ele.

Já Lucas Pimentel, em outro momento, havia sido repreendido pela jovem, em uma roda de amigos, após fazer apologia ao nazismo e falar palavras em alemão. O homem não gostou da intervenção de Clara.