Advogado João Neto, que já representou Pablo Marçal, é suspenso pela OAB; veja detalhes

O influenciador e advogado João Neto, 47, preso preventivamente por suspeita de violência doméstica, teve seu registro suspenso pela OAB, nesta terça-feira (13). A informação é do Metrópoles.

O advogado criminalista já trabalhou com o também influenciado Pablo Marçal, na campanha eleitoral de 2024.

A época, a Justiça Eleitoral determinou a suspensão das contas nas redes sociais do coach, que disputava a Prefeitura de São Paulo.

Veja também País Advogado e influencer João Neto passa mal ao ser transferido para presídio Alagoas Mulher disse que se feriu ao ser retirada da cama e empurrada para fora do apartamento por João Neto Alagoas OAB se pronuncia sobre prisão do advogado João Neto, investigado por agredir companheira em Maceió

AGRESSÃO

João Neto foi preso em flagrante no dia 14 de abril deste ano suspeito de agredir a companheira, de 25 anos, em Maceió, Alagoas. A captura ocorreu após a vítima buscar atendimento médico em um hospital da cidade. As informações são da CNN.

A vítima afirmou em depoimento à polícia que foi agredida por João Neto dentro do apartamento do casal. O homem a empurrou com força, até ela cair no chão e bater o queixo.

A mulher sofreu um corte profundo e foi levada à unidade de saúde para receber os cuidados médicos necessários.

As cenas de violência foram registradas por uma câmera de segurança do prédio onde o casal mora. As imagens mostram a mulher sangrando no hall do edifício, enquanto João Neto tenta cessar o sangramento com um pano. Logo depois, a vítima cai no chão.

QUEM É JOÃO NETO?

O criminalista baiano possui mais de 2 milhões de seguidores no Instagram. É conhecido por publicar vídeos comentando conteúdos de grande repercussão e respondendo dúvidas dos seguidores sobre direito.

Ele se apresentava como mestre em ciências criminais, criando bordões que viraram memes por seus seguidores. Um dos mais conhecidos era o “no coco e no relógio”.

“A cara de felicidade do advogado ao ouvir o cliente dizer: ‘Fui eu, doutor’… e ainda assim conseguir convencer o próprio cliente — e a Justiça — de que não foi ele!", comentou ele em uma ocasião sobre uma causa ganha.

JOÃO NETO ERA POLICIAL?

Além de se considerar um especialista na advocacia criminalista, Neto compartilhava que era ex-policial militar da Bahia.

A PM-BA informou que o baiano foi desligado há 15 anos, enquanto ainda realizava o curso de formação de soldados. A informação é do g1.

Como o desligado foi realizado antes mesmo da conclusão do curso, ele não pode atuar na rua como policial militar formado.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.