Empresário é identificado como mandante de furto milionário no Rio; executor usava máscara realista

A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou, nesta terça-feira (13), uma operação de busca e apreensão contra o advogado Alexandre Ceotto André, de 50 anos, suspeito de armar um crime digno de roteiro de filme, com instruções em tempo real, e executado em 18 minutos.

Tudo aconteceu em 7 de fevereiro, quando Luís Maurício Martins Gualda, advogado criminalista, a mando de Alexandre, entrou num apart-hotel de alto padrão localizado no bairro de Gragoatá, em Niterói, Região Metropolitana do Rio.

Usando terno, luvas e uma máscara realista de silicone que simulava a fisionomia de um homem calvo, arrombou a porta do apartamento e roubou cerca de dez relógios de luxo, pertencentes a um empresário da região, amigo pessoal de Alexandre.

Segundo as investigações, o advogado desconfiava de que havia cerca de US$ 1 milhão escondido no apartamento. O suspeito, que é ex-candidato a vice-prefeito de Niterói, também foi responsável por vender o imóvel, e conhecia bem a arquitetura do prédio para cometer o crime, segundo a Polícia.

O erro para descoberta do crime foi que Luís Maurício usou o próprio veículo na fuga, com os policiais o localizando em 6 de maio e, confessando tudo, apontou Alexandre como o autor intelectual e mandante do crime, de acordo com os investigadores.

Legenda: Luís Maurício Martins Galda recebia instruções em tempo real Foto: Reprodução

Segundo a Polícia Civil, após o roubo, o suspeito deixou o hotel a pé, percorreu cerca de 300 metros e entrou no seu próprio veículo que havia deixado estacionado nas proximidades horas antes.

Ao refazer o trajeto da fuga, agentes da 76ª DP (Niterói), chegaram até o advogado criminalista Luís Maurício Martins Gualda, com as diligências sobre o caso ainda acontecendo.