Homem condenado por furtar seis barras de chocolate não consegue absolvição no STJ

Um homem que furtou seis barras de chocolate em supermercado terá pena mantida após decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. A defesa recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, alegando que furto ocorreu por necessidade extrema. As informações são do portal Migalhas.

O caso aconteceu em um supermercado em Sertãozinho, no interior de São Paulo, e o suspeito recebeu pena de 1 ano e dois meses, em regime semiaberto, que pode ser substituído por sanções restritivas de direitos.

Os advogados do suspeito esperavam absolvição com base no furto famélico, ou no princípio da insignificância. Esse tipo de furto ocorre especialmente pela fome extrema ou pela sobrevivência imediata. No entanto, absolvição foi negada.

"Não constitui alimento apto a saciar necessidade premente e não há comprovação de estado de necessidade", afirmou o ministro Messod Azulay Neto, relator do caso.

Como as barras custavam R$ 30 cada, o TJSP considerou que o furto desse gênero de alimento não é apto a saciar necessidade urgente, impossibilitando ser furto famélico. O ministro ainda acrescentou que a reiteração criminosa inviabilizou a aplicação do princípio da insignificância.