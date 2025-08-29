Diário do Nordeste
PF investigará vazamento de informações em operação contra esquema do PCC no setor de combustíveis

Suspeita surgiu devido ao baixo número de mandados de prisão preventiva cumpridos durante a megaoperação dessa quinta-feira (28)

Redação producaodiario@svm.com.br
28 de Agosto de 2025
País
Imagem mostra policiais federais participando de operação de segurança, mostrando profissionais em ação com destaque para a polícia federal na cena, ilustrando investigação sobre vazamento de dados sobre operação contra pcc
Legenda: Das 14 ordem de prisão expedidas, somente seis foram efetivadas
Foto: Marcelo Camargo/Arquivo Agência Brasil

A Polícia Federal (PF) investigará se houve vazamento de informações sobre a megaoperação, realizada nessa quinta-feira (28), para desarticular um esquema criminoso bilionário comando pelo PCC no setor de combustíveis. As apurações indicaram que a facção usava instituições financeiras para lavar dinheiro e ocultar transações e patrimônio ilícito. 

A suspeita de vazamento de dados sigilosos surgiu devido ao baixo número de mandados de prisão preventiva cumpridos. Das 14 ordens expedidas, somente seis foram efetivadas, e, conforme a TV Globo, alguns dos principais alvos conseguiram escapar das forças de segurança.

"É totalmente atípico em nossas operações acontecer isso. Prender menos do que se deveria. Geralmente, escapa um ou outro. E não a maioria, como agora. Temos que investigar o porquê disso. Se houve vazamento de informações e de onde", disse um investigador à emissora.

Apesar do não cumprimento, os responsáveis pela ação afirmam que os mandados serão cumpridos. "É uma questão de honra. Não vamos desistir", declarou um dos agentes envolvidos na força-tarefa, conforme o portal g1

Os investigadores acreditam que os materiais apreendidos durante a megaoperação revelarão novos grupos envolvidos em esquemas criminosos milionários de adulteração de combustíveis e sonegação de impostos. Segundo o veículo, o conteúdo recolhido é considerado farto e relevante.   

Maior operação contra o crime organizado da história do Brasil 

Ao todo, conforme a Agência Brasil, as três operações deflagradas contra a lavagem de dinheiro criminoso por meio do setor de combustíveis resultaram no cumprimento de mais de 400 mandados judiciais, incluindo 14 de prisão e centenas de buscas e apreensões, em pelo menos oito estados. 

As medidas judiciais levaram ao bloqueio e sequestro de mais de R$ 3,2 bilhões em bens e valores. Os grupos criminosos movimentaram, de forma ilícita, aproximadamente R$ 140 bilhões.

Das três operações deflagradas, duas foram pela Polícia Federal (Quasar e Tank); e uma pelo Ministério Público de São Paulo (Carbono Oculto). A Receita Federal participou de todas. 

Como havia muitos alvos em comum, houve cooperação envolvendo diversos órgãos, tanto no âmbito federal como estaduais. Por se tratarem de esferas de atuação e competências diferentes, a integração de forças foi ainda mais necessária.

A operação Carbono Oculto está voltada a desmantelar fraudes e sonegação fiscal no setor de combustíveis, articuladas por organizações criminosas. A Quasar e a Tank visam desarticular uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta de instituições financeiras.

As investigações identificaram um esquema sofisticado que utilizava fundos de investimento para ocultar o patrimônio de origem ilícita.

Para o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, as operações foram “as maiores da história contra o crime organizado”. Elas são fruto da parceria entre diferentes órgãos, o que, segundo ele, reforça ainda mais a importância da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública, em tramitação no Congresso Nacional.

Conforme as autoridades presentes — entre elas, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, além de Lewandowski — a forma encontrada pelos criminosos para lavar o dinheiro do crime foi a de usar os recursos na economia real e no mercado financeiro.

