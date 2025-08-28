Mulher morre ao passar mal enquanto se exercitava em academia de Belo Horizonte (MG)
Vítima descansava entre uma série de exercícios quando teve um mal-estar
Uma mulher 55 anos morreu, nessa quarta-feira (27), após passar mal enquanto se exercitava em uma academia em Belo Horizonte (MG). Ela descansava entre uma série de exercícios quando teve um mal-estar.
O caso aconteceu no início da manhã, em um estabelecimento do bairro Jardim Atlântico. Segundo o personal trainer que a acompanhava, a cliente realizava uma série de treinos quando, durante o intervalo entre um movimento e outro, sentou para descansar, passou mal e caiu. As informações são dos portais O Tempo e Estado de Minas.
Pessoas que também malhavam no local tentaram socorrer a mulher e realizaram atendimento de primeiro socorros, incluindo tentativa de reanimação, mas sem sucesso.
A Polícia Militar foi acionada para a academia por volta das 6h20 por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
O estabelecimento foi isolado para perícia e o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela 2ª Delegacia de Polícia de Venda Nova.