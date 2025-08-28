Faustão recebe alta após mais de 3 meses internado em São Paulo; saiba próximos passos do tratamento

O apresentador Faustão recebeu alta hospitalar nesta quinta-feira (28) após mais de três meses internado no Einstein Hospital Israelita, em São Paulo (SP). Segundo o boletim médico divulgado pela instituição, ele está clinicamente bem e os órgãos transplantados apresentam bom funcionamento.

O documento detalha que o artista seguirá o tratamento em casa, com acompanhamento médico regular e uso de imunossupressores — medicamentos que agem modulando o sistema imunológico do paciente, prevenindo a rejeição de órgãos transplantados e aumentando a sobrevida.

No início deste mês, Faustão fora submetido a dois transplantes, sendo um de fígado e outro de rim — o segundo do tipo desde 2024.

Com a piora do quadro, ele chegou a ser mantido num leito da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital, mas apresentou melhora e fora transferido à enfermaria no último dia 18.

A alta do artista foi comemorado pela esposa dele, Luciana Cardoso, nas redes sociais. "Obrigada a todos que torceram e oraram por ele", escreveu.

Legenda: Documento foi divulgado pela esposa do artista Foto: reprodução

Por que Faustão estava internado

O apresentador estava hospitalizado na unidade de saúde desde maio deste ano, quando precisou de atendimento devido a uma infecção bacteriana aguda com sepse — também conhecida como infecção generalizada.

Na época, a família dele preferiu manter a informação em segredo, mas o quadro acabou sendo revelado ao público pela imprensa, então foi confirma pelo Einstein Hospital Israelita.

Essa não foi a primeira vez neste ano que Faustão precisou ser internado. Em janeiro, ele também foi hospitalizado para tratar uma infecção, conforme revelou a esposa no período.

Estado de saúde fragilizado

A saúde do artista tem se deteriorado ao longo dos anos. Entre 2023 e 2024, ele foi submetido a dois procedimentos de transplante de órgãos, sendo o primeiro de coração e outro de rim.

Desde então, ele mantém uma rotina de acompanhamento médico.