Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Faustão recebe alta após mais de 3 meses internado em São Paulo; saiba próximos passos do tratamento

Nesse período, o artista teve que ser submetido a dois transplantes e chegou a ser mantido na UTI

Escrito por
Carol Melo carolina.melo@svm.com.br
Zoeira
Imagem mostra Faustão com ambiente hospitalar ao fundo ilustrando alta hospitalar recebida por ele em 28 de agosto de 2025
Legenda: Ele continuará o tratamento em casa, com acompanhamento médico regular
Foto: Reprodução/Redes Sociais

O apresentador Faustão recebeu alta hospitalar nesta quinta-feira (28) após mais de três meses internado no Einstein Hospital Israelita, em São Paulo (SP). Segundo o boletim médico divulgado pela instituição, ele está clinicamente bem e os órgãos transplantados apresentam bom funcionamento. 

O documento detalha que o artista seguirá o tratamento em casa, com acompanhamento médico regular e uso de imunossupressores — medicamentos que agem modulando o sistema imunológico do paciente, prevenindo a rejeição de órgãos transplantados e aumentando a sobrevida.

No início deste mês, Faustão fora submetido a dois transplantes, sendo um de fígado e outro de rim — o segundo do tipo desde 2024. 

Com a piora do quadro, ele chegou a ser mantido num leito da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital, mas apresentou melhora e fora transferido à enfermaria no último dia 18.  

A alta do artista foi comemorado pela esposa dele, Luciana Cardoso, nas redes sociais. "Obrigada a todos que torceram e oraram por ele", escreveu. 

Imagem mostra boletim médico divulgado pelo Einstein Hospital Israelita sobre alta do Fastão
Legenda: Documento foi divulgado pela esposa do artista
Foto: reprodução

Por que Faustão estava internado

O apresentador estava hospitalizado na unidade de saúde desde maio deste ano, quando precisou de atendimento devido a uma infecção bacteriana aguda com sepse — também conhecida como infecção generalizada. 

Na época, a família dele preferiu manter a informação em segredo, mas o quadro acabou sendo revelado ao público pela imprensa, então foi confirma pelo Einstein Hospital Israelita. 

Essa não foi a primeira vez neste ano que Faustão precisou ser internado. Em janeiro, ele também foi hospitalizado para tratar uma infecção, conforme revelou a esposa no período. 

Veja também

teaser image
Zoeira

Bruce Willis está perdendo a habilidade de falar, confirma esposa: 'Linguagem indo embora'

teaser image
PontoPoder

Senadora Damares Alves é diagnosticada com câncer de mama

Estado de saúde fragilizado

A saúde do artista tem se deteriorado ao longo dos anos. Entre 2023 e 2024, ele foi submetido a dois procedimentos de transplante de órgãos, sendo o primeiro de coração e outro de rim.

Desde então, ele mantém uma rotina de acompanhamento médico.   

Assuntos Relacionados
Imagem mostra Faustão com ambiente hospitalar ao fundo ilustrando alta hospitalar recebida por ele em 28 de agosto de 2025
Zoeira

Faustão recebe alta após mais de 3 meses internado em São Paulo; saiba próximos passos do tratamento

Nesse período, o artista teve que ser submetido a dois transplantes e chegou a ser mantido na UTI

Carol Melo
Há 57 minutos
Imagem de três personagens em estilos diferentes: uma mulher com visual de cantora, um homem com traje formal colorido e uma mulher com cabelo vermelho e figurino teatral. Foco em diversidade de looks e estilos artísticos.
Zoeira

Lollapalooza Brasil 2026 terá shows de Sabrina Carpenter e Chappell Roan; confira o line-up

Festival acontecerá entre os dias 20, 21 e 22 de março de 2026, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo

Redação
Há 1 hora
Êta Mundo Melhor
Zoeira

Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (28)

Dita desconfia de Cunegundes.

A. Seraphim
Há 2 horas
A Viagem
Zoeira

Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (28)

Mascarado salva Lisa de ser atropelada.

A. Seraphim
Há 2 horas
Vale Tudo
Zoeira

Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (28)

Raquel despreza Maria de Fátima.

A. Seraphim
Há 2 horas
Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Zoeira

Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (28)

Leo tenta se defender das acusações de Jaques, mas não encontra a carteira do empresário onde deixou.

A. Seraphim
Há 2 horas
História de Amor
Zoeira

Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (28)

Bruno convida Joyce para viajar com ele.

A. Seraphim
Há 2 horas
Cenas de Taís Araújo como Raquel vendendo sanduíches na praia em Vale Tudo
Zoeira

Taís Araújo aponta frustração e tristeza após mudanças de Raquel em Vale Tudo: 'Recebi com um susto'

Atriz falou, pela primeira vez, sobre críticas do público com a volta de Raquel à pobreza na trama

Redação
Há 2 horas
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (28/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
28 de Agosto de 2025
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (28/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
28 de Agosto de 2025
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (28/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
28 de Agosto de 2025
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (28/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
28 de Agosto de 2025
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (28/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
28 de Agosto de 2025
horóscopo de câncer
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (28/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Câncer por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
28 de Agosto de 2025
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (28/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
28 de Agosto de 2025
horóscopo de capricórnio
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (28/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
28 de Agosto de 2025
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (28/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
28 de Agosto de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (28/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
28 de Agosto de 2025
horóscopo de aquário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Aquário hoje (28/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Aquário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
28 de Agosto de 2025
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (28/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
28 de Agosto de 2025