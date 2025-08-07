Diário do Nordeste
Faustão é internado em hospital de SP com infecção na perna

Em janeiro deste ano, Faustão já havia sido internado

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 15:41)
Zoeira
Faustão
Legenda: Em janeiro deste ano, Faustão também foi internado para tratar uma infecção
Foto: Reprodução/TV Globo

O apresentador Faustão, de 75 anos, está internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo. A informação foi conformada ao Diário do Nordeste pela comunicação da instituição.

De acordo com o SBT News, uma infecção na perna seria a causa da internação. João Guilherme Silva, filho de Faustão, trabalha como apresentador na emissora.

Faustão já foi internado outras vezes

Em janeiro deste ano, Faustão foi internado para tratar uma infecção, segundo informações de Luciana Cardoso, esposa do apresentador.

Ele estava em tratamento contra a enfermidade desde o fim de dezembro, mas não foi informado qual tipo de quadro infeccioso.

O apresentador tem passado por problemas de saúde há alguns e já foi submetido a dois transplantes entre 2023 e 2024, sendo o primeiro de coração e o segundo de rim.

Em novembro de 2024, o filho do apresentador chegou a atualizar o estado de saúde do pai: "Cada dia ele está melhor. Digo que é sobre pensar quando a rampa está para cima e para baixo", comentou à época.

Redação
Há 24 minutos
