Bruna Biancardi e Neymar deixam mansão em SP após descobrirem que estavam sendo vigiados

Neymar e a esposa, a influenciadora digital Bruna Biancardi, deixaram a mansão em que alugavam em Cotia, na Região Metropolitana de São Paulo, após descobrirem que estavam sendo monitorados por câmeras. As informações foram divulgadas pelo jornal O Globo.

Em maio deste ano, o casal havia entrando com uma ação judicial contra o proprietário do imóvel, mas o processo foi arquivado após resolução amigável e extrajudicial com o locador.

No processo, Bruna Biancardi relatou que, desde o início da locação, ela e sua equipe teriam sido alvo de abordagens invasivas por parte do proprietário do imóvel e de sua mulher, tentando forçar uma aproximação que não se concretizou.

Incomodados com o afastamento, os proprietários acusaram a influenciadora de fazer uso indevido de determinados espaços da casa, revelando que vinham acompanhando seus movimentos por meio das câmeras de segurança instaladas no imóvel, apesar de anteriormente afirmarem que não tinham mais acesso às gravações.

Investigados por crimes

Para Bruna e Neymar, a situação se agravou após ser descoberto que os proprietários da mansão eram alvo de uma investigação por crimes como lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio.

Isso veio à tona porque, ao longo de vários meses, oficiais de Justiça teriam ido diversas vezes à casa onde Bruna mora para entregar intimações e cobranças judiciais.

Diante desse cenário, os advogados da influenciadora digital informaram que ficou comprometida a "posse pacífica do imóvel", uma condição fundamental para a validade do contrato de locação. O caso foi resolvido extrajudicialmente, segundo informam ambas as partes.