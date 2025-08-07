MC Livinho está fora do elenco da Dança dos Famosos 2025

O paulista MC Livinho está fora da edição 2025 da Dança dos Famosos. Após ter sido anunciado no último domingo (3) como parte do elenco da competição do "Domingão com Huck", o cantor precisou deixar a disputa. A saída do funkeiro foi confirmada pela TV Globo nessa quarta-feira (6).

Segundo a emissora, mais informações serão divulgadas no programa de Luciano Huck no domingo (10).

Os impactos do acidente de moto que Livinho sofreu, no fim de julho, causou um trauma pulmonar no artista. O cantor ficou dois dias internado na UTI do hospital, tendo alta no último dia 31.

Em vídeos postados nas redes sociais, na época, Livinho falou sobre o que sentiu assim que foi levado para o hospital.

"Olhei para o teto da ambulância e vi aquela luz ficar muito forte, minha vista escurecendo, minha pressão abaixando, calafrio subindo, o frio me dominando de um jeito", relatou, na ocasião.

Ao receber alta hospitalar, ele celebrou o momento nas redes sociais.

"Recebi alta, minhas vidas, pega a visão! Recebi alta hoje, estou indo para a casa, e o que eu tenho a dizer é que é uma vida nova. Deus me deu uma nova oportunidade para escrever algo novo na minha vida. Estou indo embora e quero agradecer as orações de todos os fãs, todo mundo que se preocupou, minha família, a equipe médica aqui do hospital. Nós estamos na pista de novo", contou Livinho.