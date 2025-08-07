Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

MC Livinho está fora do elenco da Dança dos Famosos 2025

Luciano Huck irá sobre o assunto no 'Domingão' do dia 10

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 08:37)
Zoeira
MC Livinho não vai seguir na competição do Domingão com Huck
Legenda: MC Livinho não vai seguir na competição do Domingão com Huck
Foto: Divulgação/Globo/Léo Rosario

O paulista MC Livinho está fora da edição 2025 da Dança dos Famosos. Após ter sido anunciado no último domingo (3) como parte do elenco da competição do "Domingão com Huck", o cantor precisou deixar a disputa. A saída do funkeiro foi confirmada pela TV Globo nessa quarta-feira (6).

Segundo a emissora, mais informações serão divulgadas no programa de Luciano Huck no domingo (10).

Veja também

teaser image
Zoeira

Terra Nostra deve substituir História de Amor em faixa de reprises da TV Globo

teaser image
Zoeira

Ex de Bia Miranda, Gato Preto grava momento da própria prisão

Os impactos do acidente de moto que Livinho sofreu, no fim de julho, causou um trauma pulmonar no artista. O cantor ficou dois dias internado na UTI do hospital, tendo alta no último dia 31.

Em vídeos postados nas redes sociais, na época, Livinho falou sobre o que sentiu assim que foi levado para o hospital.

"Olhei para o teto da ambulância e vi aquela luz ficar muito forte, minha vista escurecendo, minha pressão abaixando, calafrio subindo, o frio me dominando de um jeito", relatou, na ocasião.

Ao receber alta hospitalar, ele celebrou o momento nas redes sociais.

"Recebi alta, minhas vidas, pega a visão! Recebi alta hoje, estou indo para a casa, e o que eu tenho a dizer é que é uma vida nova. Deus me deu uma nova oportunidade para escrever algo novo na minha vida. Estou indo embora e quero agradecer as orações de todos os fãs, todo mundo que se preocupou, minha família, a equipe médica aqui do hospital. Nós estamos na pista de novo", contou Livinho.

Assuntos Relacionados
Êta Mundo Melhor
Zoeira

Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (7)

Samir afirma que não roubou o camafeu, e acaba fugindo.

A. Seraphim
Há 47 minutos
A Viagem
Zoeira

Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (7)

Otávio pergunta para Alberto quanto tempo ele ainda tem de vida, e se uma cirurgia retardaria A Viagem.

A. Seraphim
Há 47 minutos
Vale Tudo
Zoeira

Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (7)

Solange confessa a Sardinha que ainda gosta de Afonso.

A. Seraphim
Há 47 minutos
Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Zoeira

Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (7)

Todos se incomodam com a presença de Jaques na mansão.

A. Seraphim
Há 47 minutos
História de Amor
Zoeira

Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (7)

Joyce olha Caio e vai embora.

A. Seraphim
Há 47 minutos
Bia Miranda e Buarque, alvos de operação, juntos em foto de quando namoravam
Zoeira

Influenciadores Bia Miranda e Buarque são alvos de operação policial no RJ contra Jogo do Tigrinho

Além dos dois, outros influencers como Maumau, Paulina de Ataíde, Paola de Ataíde e Lorrany Rafael também são alvos

Redação
Há 1 hora
MC Livinho não vai seguir na competição do Domingão com Huck
Zoeira

MC Livinho está fora do elenco da Dança dos Famosos 2025

Luciano Huck irá sobre o assunto no 'Domingão' do dia 10

Redação
Há 2 horas
horóscopo de capricórnio
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (7/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
07 de Agosto de 2025
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (7/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
07 de Agosto de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (7/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
07 de Agosto de 2025
horóscopo de câncer
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (7/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Câncer por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
07 de Agosto de 2025
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (7/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
07 de Agosto de 2025
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (7/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
07 de Agosto de 2025
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (7/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
07 de Agosto de 2025
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (7/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
07 de Agosto de 2025
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (7/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
07 de Agosto de 2025
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (7/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
07 de Agosto de 2025
horóscopo de aquário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Aquário hoje (7/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Aquário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
07 de Agosto de 2025
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (7/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
07 de Agosto de 2025
Rodrigo Santoro não descarta retorno às novelas
Zoeira

Rodrigo Santoro revela que pode voltar às novelas da Globo

O ator, com carreira consolidada em Hollywood, diz que toparia retornar aos folhetins se surgisse uma boa história

Redação
06 de Agosto de 2025