Terra Nostra deve substituir História de Amor em faixa de reprises da TV Globo

A novela "Terra Nostra", sucesso da TV Globo no final dos anos 1990, volta à programação da emissora em setembro, no lugar de História de Amor, atualmente exibida na faixa Edição Especial. Escrita por Benedito Ruy Barbosa, a novela foi ao ar originalmente em 1999 e marcou época ao retratar a imigração italiana no Brasil no final do século 19.

A reprise marca um momento simbólico para a emissora, que completa 60 anos em 2025, e será a primeira novela das 21 horas a ser reexibida na faixa vespertina.

Terra Nostra é ambientada em São Paulo e narra a história do jovem casal de imigrantes italianos Matteo (Thiago Lacerda) e Giuliana (Ana Paula Arósio), que se conhecem a bordo do navio Andrea I, durante a travessia do Atlântico entre Gênova e o Brasil, em 1894.

Os dois se apaixonam ainda na viagem, mas se perdem no desembarque e enfrentam destinos diferentes.

A trama se desenvolve a partir desse desencontro. Giuliana é acolhida em São Paulo pelo imigrante Francesco Maglianno (Raul Cortez), amigo de seu falecido pai. Já Matteo vai trabalhar como colono na fazenda de café do coronel Gumercindo Aranha (Antonio Fagundes), onde acaba envolvido em conflitos por direitos trabalhistas.

Veja também Zoeira Parte das cinzas de Preta Gil é guardada em busto com mensagens de amigos e familiares Zoeira Kelley Mack, atriz de 'The Walking Dead', morre aos 33 anos

Temas abordados

A novela acompanha os desdobramentos da vida dos protagonistas ao longo das décadas, explorando temas como identidade cultural, adaptação, relações familiares e transformações sociais no Brasil pós-abolição da escravatura.

A produção teve direção-geral de Luiz Fernando Carvalho e foi uma das novelas mais elogiadas de sua época, especialmente por sua ambientação, trilha sonora e reconstituição histórica.