Parte das cinzas de Preta Gil é guardada em busto com mensagens de amigos e familiares

Parte das cinzas da cantora Preta Gil, que faleceu após longo tratamento contra um câncer colorretal, foi colocada em um busto no Columbário do Crematório e Cemitério da Penitência, no bairro do Caju, no Rio de Janeiro.

Segundo informações do Estadão, a homenagem foi feita no local onde ela foi cremada, no último dia 25 de julho.

O que aconteceu

A cerimônia de cremação foi realizada após o velório no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Familiares chegaram a relatar que o momento aberto ao público e a cremação foram pedidos feitos por Preta ainda em vida.

Agora, o busto com as cinzas foi colocado em um nicho de vidro, assim como um batom e cartões escritos por amigos e familiares. A informação foi confirmada pela empresa RVF América, responsável pelo busto.

Veja também Zoeira Carolina Dieckmann fala sobre processo de luto pela Preta Gil; 'É como uma onda' Zoeira Alcione nega problemas de saúde e boatos de que estaria internada após cirurgia

Durante a despedida no velório, nomes como Bela Gil, Carolina Dieckmann, Regina Casé, Juliana Alves, Lore Improta, Clara Buarque, Fran Gil e Sol de Maria, neta da cantora, compareceram ao local.

Morte e velório de Preta

Preta Gil faleceu aos 50 anos, nos Estados Unidos, local onde fazia tratamento experimental para um câncer no intestino com o qual foi diagnosticada em janeiro de 2023.

Após a vinda do corpo ao Brasil, familiares da cantora abriram o velório para visita do público e um cortejo também foi realizado para finalizar a despedida no Rio.