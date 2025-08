Cinzas de Preta Gil serão divididas entre familiares e amigos, decide família da artista

A família da cantora e empresária Preta Gil, que morreu no último dia 20 de julho vítima de um câncer de intestino, decidiu que as cinzas da artista serão distribuídas entre familiares e amigos mais próximos.

A informação foi divulgada pelo jornalista Ancelmo Gois, do O Globo. Preta Gil, que faleceu nos EUA, teve o corpo repatriado e foi velada Theatro Municipal do Rio de Janeiro, no último dia 25.

As cinzas da artista, que ainda estão sob posse da família, serão distribuídas para que cada um possa "guardar" um pouco da artista e vivenciar a despedida à sua maneira.

Cantora tratava câncer desde 2023

O diagnóstico do câncer colorretal aconteceu em janeiro de 2023 e ela passou por remissão no final do mesmo ano. Contudo, em agosto do ano passado a doença voltou em quatro locais do corpo: dois linfonodos, uma metástase no peritônio e um nódulo no ureter.

Em junho, a assessoria de Preta Gil havia informado que ela ainda ficaria mais dois meses nos Estados Unidos para um tratamento experimental.

Ela estava hospedada em Nova York e chegou a receber visitas de diversos amigos e familiares, como Bela Gil, Cláudia Raia, Nicolas Prattes, Sabrina Sato, Ivete Sangalo e Carolina Dieckmmann.