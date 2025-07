Carolina Dieckmann reflete sobre a dor de perder Preta Gil: 'Vai me fazer muita falta'

A atriz Carolina Dieckmann publicou, nessa segunda-feira (28), uma homenagem a Preta Gil, com quem viveu uma amizade de longa data. Com um carrossel de fotos, vídeos e um texto, ela desabafou sobre a falta que sente da amiga.

"Aos poucos, tudo vai se acalmar. Mas desde já, agradeço por tudo", escreveu. "A verdade é que Preta vai me fazer muita falta. Ela me cobria de amor. Como ela me ensinava, era sabida demais", enfatizou.

Carolina também disse que está grata por todo o apoio que vem recebendo nos últimos dias. "São muitas palavras de conforto e carinho, além de abraços apertados e olhares que jamais vou esquecer", agradeceu.

O texto finaliza com a mensagem que a atriz aprendeu com Preta Gil. "O amor transforma, protege e liberta. A vida não é mole, mas, com afeto e verdade, ela ganha sentido. A única palavra que me resta para além de tudo é 'obrigada'! Sigo aqui com você no coração, meu amor", disse.

Carolina Dieckmann acompanhou o tratamento de Preta Gil

Presente desde o início do tratamento de Preta Gil contra o câncer, Carolina Dieckmann passou os últimos meses em Nova York, onde a cantora estava internada para testar uma opção alternativa de combate à doença.

Inicialmente, o plano era que Preta voltasse ao Brasil junto de Dieckmann, mas a cantora acabou falecendo antes de pegar o voo para deixar os Estados Unidos. Enquanto estava no aeroporto, a atriz escreveu um texto de despedida após saber da morte da amiga.

"Eu não sei o que dizer... Tô sozinha no aeroporto, indo embora sem você. Te fazer carinho - incessantemente - esses últimos 4 dias, estar tão perto, com você... Foi o maior presente do mundo. O universo se abriu pra que eu estivesse aqui. Nossa conexão me chamou... e eu vim. Eu ainda tô aqui, Preta. Eu vim, eu vim. Descansa, meu amor. Como você lutou... Vai ser muito difícil, mas é uma bênção o tempo q tivemos... E nosso amor é muito maior. Vou morrer de saudade; mas vou viver com você aqui, dentro!!! Amores, obrigada pelas mensagens. Digam eu te amo a quem vocês amam... Essa é a lição. Esse é o legado. Isso é Preta Gil", escreveu ela em publicação no Instagram.

Morte de Preta Gil

A cantora Preta Gil faleceu no dia 20 de julho, aos 50 anos, devido a complicações em decorrência de um câncer. A artista estava nos Estados Unidos em busca de tratamentos alternativos.

"Sabemos o quanto sua luta foi dura, e o quanto ela desejava viver. Ela não desistiu nem por um instante. É esse amor pela vida, essa história de força e resiliência, que permanecerá eternamente em nossos corações", disse o comunicado que confirmou o falecimento.