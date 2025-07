De branco, amigos se despedem de Preta Gil em velório marcado por emoção e homenagens; veja

Em uma cerimônia marcada por emoção, familiares, amigos e fãs se despediram de Preta Gil em velório realizado na tarde desta sexta-feira (25) no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Em respeito à espiritualidade e às tradições religiosas da cantora, os amigos vestiram trajes brancos para dizer o último adeus e prestar homenagens.

Parentes e pessoas mais próximas escolheram a cor branca como forma de reverenciar o candomblé, religião de Preta. A artista era devota de Oxum, orixá associado à água doce, beleza, fertilidade, riqueza e amor.

Caetano Veloso, Regina Casé, Carolina Dieckmann, Glória Pires e Cleo, a primeira-dama Janja, Bruna Marquezine, Bruno Gagliasso, Giovanna Ewbank, Caio Blat, Lulu Santos, Taís Araújo, além do pai de Preta, Gilberto Gil, e o filho dela, Fran Gil, foram alguns dos que vestiram branco.

Veja fotos

Legenda: Fran Gil chegou ao velório e foi consolado por amigos e familiares Foto: Victor Chapetta/AgNews

Legenda: Velório foi realizado no Theatro Municipal do Rio de Janeiro nesta sexta-feira (25) Foto: Lia Maciel/Marketing Crematório e Cemitério da Penitência

Legenda: O cantor Lulu Santos também apareceu para se despedir de Preta Gil Foto: Rogério Fidalgo/Agnews

Legenda: A atriz Fernanda Torres também prestou homenagens durante o velório Foto: Webert Belicio/Agnews

Legenda: Cantora Fafá de Belém comparece ao velório de Preta Gil Foto: Webert Belicio/Agnews

Por meio da simbologia da cor, a cantora foi celebrada com carinho e respeito. O branco é a cor de Oxalá, o pai de todos os orixás, associado à paz, serenidade e espiritualidade. Ele é celebrado especialmente às sextas-feiras, por coincidência, dia do velório.

Veja também Zoeira Gilberto Gil se despede de Preta Gil com beijo na testa durante velório, no Rio de Janeiro Zoeira Gominho revela a Ana Maria Braga motivo de ter deixado o apartamento de Preta Gil

Cortejo e cremação

Após o velório público no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, o corpo de Preta seguiu em cortejo até o Crematório e Cemitério da Penitência, no bairro do Caju. No local, haverá uma cerimônia íntima reservada apenas à família e aos amigos.

Era um pedido de Preta Gil ter o corpo cremado, o que foi atendido pelos familiares.

Morte de Preta Gil

A cantora Preta Gil faleceu no último domingo (20) aos 50 anos, devido a complicações em decorrência de um câncer. A artista estava nos Estados Unidos em busca de tratamentos alternativos.

"Sabemos o quanto sua luta foi dura, e o quanto ela desejava viver. Ela não desistiu nem por um instante. É esse amor pela vida, essa história de força e resiliência, que permanecerá eternamente em nossos corações", disse o comunicado que confirmou o falecimento.