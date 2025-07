Francisco Gil, filho de Preta Gil, compareceu ao velório da mãe na manhã desta sexta-feira (25), junto da namorada, a ex-BBB Alane Dias. A cerimônia acontece no Theatro Municipal, no Rio de Janeiro, e já recebeu a presença de familiares e famosos.

Vestido de branco, Francisco chegou próximo ao caixão, passou a mão pela cabeça da mãe e chorou junto ao corpo dela. Ele ficou abraçado com Soraya Rocha, maquiadora e amiga íntima da artista. Alane Dias também chorou ao se despedir da sogra.

Após o velório, o corpo de Preta Gil será levado até apela ecumênica do Crematório e Cemitério da Penitência, onde uma celebração íntima, entre as 15h e 17h, será realizada com a presença de amigos e familiares mais próximos. A cremação ocorrerá logo em seguida.

Veja fotos de Francisco Gil no velório de Preta Gil

Legenda: Fran Gil e a namorada, Alane Dias, chegando no velório de Preta Gil Foto: Marcelo Sa Barretto/AgNews

Legenda: Fran Gil chora ao ver corpo da mãe velado no Theatro Municipal Foto: Victor Chapetta/Agnews

Legenda: Fran Gil chegou ao velório e foi consolado por amigos e familiares Foto: Victor Chapetta/AgNews

Francisco publicou homenagem à mãe

Na terça-feira (22), Francisco publicou uma carta em homenagem à memória de Preta Gil, pelas redes sociais. No texto, o artista detalha os últimos momentos que passou ao lado da mãe e celebrou a força dela no fim da vida.

"Já faz muito tempo que venho tentando entender de onde vem essa sua força toda... E agora entendo. O motor da sua vida sempre foi amar e amar sempre foi o seu maior dom. O amor sempre foi ação para você… nunca se estagnou", escreveu. "Esse amor também chegou para todos nós. A rede de apoio mais linda, que você construiu".

O cantor também revelou que ficou com medo pela mãe, mas foi abraçado pelo carinho dela e a encorajou a continuar. "Me despedi de você e tentei fazer com que você não percebesse… claro que você percebeu. E claro que esperou que eu fizesse isso para poder partir. Você sorriu, e eu nunca vou esquecer desse sorriso", continuou.

Ao fim do texto, Francisco também contou o que ouviu do avô, Gilberto Gil, após a morte de Preta. "Que agora venham os 50 bilhões de anos".

Morte de Preta Gil

A cantora Preta Gil faleceu no último domingo (20) aos 50 anos devido a complicações em decorrência de um câncer. A artista estava nos Estados Unidos em busca de tratamentos alternativos.

"É com imensa dor e profundo pesar que comunicamos o falecimento da nossa amada Preta Gil", inicia a nota. A postagem lembrou a força da artista, a dedicação dela como mãe e avó e da inspiração para outras mulheres.

"Sabemos o quanto sua luta foi dura, e o quanto ela desejava viver. Ela não desistiu nem por um instante. É esse amor pela vida, essa história de força e resiliência, que permanecerá eternamente em nossos corações", disse o comunicado.

