Corpo de Preta Gil será cremado após velório aberto ao público no Rio de Janeiro, diz assessoria

O corpo da cantora Preta Gil será cremado logo após a cerimônia do velório que ocorre na próxima sexta-feira (25), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela assessoria da artista ao portal gshow.

O velório está marcado para se iniciar às 9h e seguirá até as 13h. Inicialmente, especulações indicavam um cortejo em um trio elétrico, mas a própria família confirmou, em declaração à revista Quem, que o momento não está previsto.

"Ela pediu para ser cremada", confirmou a assessoria de Preta ao gshow. O velório no Theatro, inclusive, já era um pedido de Preta feito ainda em vida.

Despedida no Rio de Janeiro

O velório da cantora Preta Gil será realizado no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (25). A informação foi anunciada pela equipe da artista, no perfil oficial no Instagram.

A cerimônia será aberta ao público, das 9h às 13h. “Celebraremos sua vida, arte e legado”, expressa trecho da nota.

A cantora faleceu no último domingo (20), aos 50 anos, por complicações de um câncer de intestino. Ela estava nos Estados Unidos em busca de um tratamento alternativo para a doença.