Velório e sepultamento de Preta Gil serão realizados no Rio de Janeiro; data ainda será definida

O velório e sepultamento da cantora Preta Gil vão ser realizados no Rio de Janeiro. Conforme a CBN, a assessoria de Gilberto Gil, pai da cantora, confirmou a informação. No entanto, não há uma data confirmada para os eventos, já que depende da repatriação do corpo. A previsão é que o corpo de Preta chegue ao Brasil na quarta-feira (23).

A cantora morreu no último domingo (20), nos Estados Unidos, onde fazia um tratamento experimental para o câncer. A famosa tinha tornado o diagnóstico público em 2023.

Antes de morrer, Preta estava a caminho do aeroporto, planejando retornar ao Brasil, quando passou mal e foi atendida com urgência. Em meio ao luto, os familiares estão trabalhando para providenciar o translado o mais breve possível.

"A assessoria de comunicação do cantor Gilberto Gil acabou de confirmar para a gente que o corpo da Preta Gil deve chegar ao Rio de Janeiro já nos próximos dias e a cerimônia de despedida à cantora vai acontecer aqui na cidade", contou a repórter Luana Alves, para a revista Quem.

O local do velório não foi definido, mas uma das possibilidades é o Theatro Municipal. "Acredito que o corpo chegue aqui quarta e aí a cerimônia de despedida será quarta ou quinta. O velório provavelmente será no Municipal e ela deve ser cremada", informou a equipe de Gil.

Tratamento contra câncer em Nova York

O diagnóstico do câncer colorretal aconteceu em janeiro de 2023 e ela passou por remissão no final do mesmo ano. Contudo, em agosto do ano passado a doença voltou em quatro locais do corpo: dois linfonodos, uma metástase no peritônio e um nódulo no ureter.

Em junho, a assessoria de Preta Gil havia informado que ela ainda ficaria mais dois meses nos Estados Unidos.

Ela estava hospedada em Nova York e chegou a receber visitas de diversos amigos e familiares, como Bela Gil, Cláudia Raia, Nicolas Prattes, Sabrina Sato, Ivete Sangalo e Carolina Dieckmann.