O corpo da cantora Preta Gil está sendo velado em cerimônia aberta ao público nesta sexta-feira (25), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. O momento seguirá das 9h às 13h, seguido de um cortejo em carro aberto pelas ruas do Centro carioca.

Conforme a assessoria, o corpo será levado em carro aberto para a capela ecumênica do Crematório e Cemitério da Penitência, no bairro Caju. No local, antes da cremação, uma cerimônia restrita à família e amigos próximos será realizada entre as 15h e 17h.

Acompanhe ao vivo:

Veja imagens:

Legenda: Mylena Ciribelli foi uma das que chegaram ao velório Foto: Victor Chapetta/AgNews

Legenda: Janja e Lula enviaram coroa de flores à cerimônia Foto: Victor Chapetta/AgNews

Legenda: Alane Dias e Fran Gil, filho de Preta Gil, chegaram ao velório logo após as 9h Foto: Victor Chapetta/AgNews

Legenda: Fãs de Preta Gil em velório da cantora no Rio de Janeiro Foto: Victor Chapetta/AgNews

Legenda: Thiaguinho compareceu ao velório para a despedida Foto: Victor Chapetta/AgNews

Legenda: Fran Gil chegou ao velório e foi consolado por amigos e familiares Foto: Victor Chapetta/AgNews

Cortejo após velório

A Prefeitura do Rio de Janeiro montou esquema de interdições no entorno da área do Theatro Municipal para possibilitar o cortejo com o corpo de Preta.

Segundo o órgão, o momento passará por vias do Centro e da Zona Portuária, na Rua Araújo Porto Alegre, Avenida Presidente Antônio Carlos, Rua Primeiro de Março, Avenida Presidente Vargas, Avenida Francisco Bicalho e Viaduto do Gasômetro, até a pista lateral da Avenida Brasil e a Rua Monsenhor Manuel Gomes, no Caju.

Além disso, agentes da CET-Rio, Guarda Municipal, Comlurb e Centro de Operações do Rio serão deslocados para auxiliar no entorno.

Morte de Preta Gil

A cantora Preta Gil faleceu no último domingo (20) aos 50 anos devido a complicações em decorrência de um câncer. A artista estava nos Estados Unidos em busca de tratamentos alternativos.

"É com imensa dor e profundo pesar que comunicamos o falecimento da nossa amada Preta Gil", inicia a nota. A postagem lembrou a força da artista, a dedicação dela como mãe e avó e da inspiração para outras mulheres.

"Sabemos o quanto sua luta foi dura, e o quanto ela desejava viver. Ela não desistiu nem por um instante. É esse amor pela vida, essa história de força e resiliência, que permanecerá eternamente em nossos corações", disse o comunicado.